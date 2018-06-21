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中央社

RCA案 最高法院開庭辯論

中央社2018/06/21 13:13
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北21日電）最高法院今天開庭審理RCA案，上午12時，原告結束陳述，下午1時30分起輪到被告答辯。義務律師團表示，請最高法院提高賠償金額並自為判決，跟上世界公害案件司法見解的腳步。

RCA案三審，今天上午9時30分起開庭，上午為原告陳述時間，下午則是被告答辯。

上午開庭，受害勞工的義務律師團成員，分別就因果關係推定、工人損害的認定、舉證責任、揭穿公司面紗原則、請求權時效等法律爭點進行論述，也認為在一、二審判決確立的進步原則，將成為未來台灣職災、公害損害賠償的重要先例。

例如義務律師團指出，要如何推定待證事實，應該要用蓋然性的方式去推定，因為要叫受害員工，每天去喝31種有機溶劑後再觀察1、2年，看他們身體有無出狀況，這種證據上的再重現，根本是不可能；如果法院把因果關係的門檻拉太高，更會造成被害人求償困難。

義務律師團認為，員工不是鋼鐵人，唯一依靠的是公司遵守法律，讓他們避免在有毒的工作場域下打拚，但RCA公司違反保護勞工法令、漠視勞工健康安全，未標示、告知員工有機溶劑的危害，而且RCA公司貪圖節省成本，恣意調整排風設備，導致工廠空氣換氣不足大量使用、傾倒有機溶劑嚴重污染廠區土地、地下水，讓勞工受害。

義務律師團指出，本案在第一審就提出流行病學報告，證明受害員工暴露在那樣的環境，罹癌比例是有提高的；對比美國司法實務，本案原審判決金額仍屬過低，因此請求提高賠償金額，而且GE公司僅需幾個小時，就可賺得本件賠償總額新台幣27億元。

義務律師團強調，本案有其特殊性，包過超過千名的受害勞工，暴露在31種混合有毒物質的工作環境，且是跨國企業污染實例，已成為公衛與職業醫學經典教材，受到國際關注，希望法院能給身心受創的RCA勞工，一個正義的結果。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。

一審法院認定，原告依據侵權行為法則訴請損害賠償有理由，判RCA公司及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson共應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元，另美國奇異公司（GE）非RCA可控制公司而免賠。

全案經上訴，二審台灣高等法院合議庭審理認為，一審就負賠償責任的公司以及獲賠償人數及金額部分有錯誤，認定美國奇異公司為RCA可控制公司，也負賠償責任，去年10月判決RCA公司、法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元，其中因3名員工於78年才任職，當時奇異公司已撤資，因此，奇異公司可少連帶賠償70萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1070621

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