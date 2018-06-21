〈房產〉東光訊擬標售桃園南崁工業用地產 底價9.1

在內需物流、外銷等需求驅動之下，近期全台工業區土地、廠房交易逐步活絡，包括廣運 (6125-TW) 順利以 5.3 億元處分台南學甲設廠土地及廠房，獲利預估 2 億元之外，大立光 (3008-TW) 也在尋覓大型設廠土地，興櫃廠東聯光訊玻璃 (1814-TW) 也擬出售桃園南崁工業廠房及土地。

東光訊本次委託外商仲介第一太平戴維斯，協助公開標售桃園南崁工業廠房及土地，土地面積 4189.02 坪，廠房面積 2856.52 坪，臨近 COSTCO 賣場及台茂購物中心，土地使用分區為乙種工業區，建蔽率及容積率分別為 60% 及 210%。