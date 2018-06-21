〈房產〉房仲調查 逾67%民眾支持住宅租賃委託代管

中信房屋最新調查，結果顯示，在願意委託房屋代管的理由中，最主要的理由是租賃住宅服務業者可以幫忙處理房屋修繕等問題占 76.1%，其次是租賃住宅服務業者可以協助與房客溝通占 66.9%，第三則是房屋委託租賃住宅服務業者可以有所得稅、地價稅及房屋稅之租稅優惠占 44.1%。

連鎖房仲業者針對有出租經驗的受訪者，調查將房屋委託租賃住宅服務業者做房屋代管的意願。調查結果顯示，有 67.5% 的房東願意將房子委託租賃住宅服務業者做代管，另有 32.5% 的房東表示不願意，最主要的支持理由在租賃住宅服務業者可以幫忙處理房屋修繕等問題。

至於受訪者不願意委託房屋代管的理由，最主要的原因是屋主要支付代管費用，實際的收入可能低於市場行情占 56.9%，其次則是屋主認為自己有篩選房客以及管理房屋的能力占 52.9%。

過去房東大多是自己管理出租物件，房東與房客的溝通、出租物件的維修等都是由房東一手包辦，但有些房東的出租物件是在外縣市，或是房東自己就居住在國外，無法即時管理房屋，此時房客若有需要房東協助部分，如設備的維修等等，就會有房東無法即時回應，或是故意不理會的情形。

中信房屋副總經理劉天仁表示，管理租賃住宅是一個相當繁雜及瑣碎的工作，從常見的房屋修繕問題到法律問題都會遇到，如果遇到房客肆意擾鄰、破壞房屋傢俱、或是惡意欠租等問題，不僅在溝通上常會費盡心力，遇到法律層面的問題，房東與房客往往缺乏法律諮詢的管道。

劉天仁指出，租賃住宅服務業者除了可以做房東及房客做在租賃期間的溝通橋樑，還可以幫忙房東處理房客需求、房屋修繕，以及收取租金等事宜，對於難以處理的法律問題，業者也有法律人員協助處理，可以降低房東在出租房屋上的風險；對於房客來說，由於是透過租賃住宅服務業者做房屋管理，不需要與房東做直接的溝通，也可以避免與房東溝通不良的情形。

在 6 月 27 日租賃住宅市場發展及管理條例施行，租賃住宅服務業也正式成為新的營業項目。劉天仁表示，租賃住宅服務業過去稱做包租業及代管業，雖然在台灣已經發展了一段時間，但不少民眾對這樣的產業仍然覺的陌生，政府可以多加宣傳，讓民眾了解租賃住宅服務業的服務項目，以利產業的推廣。