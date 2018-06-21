〈和碩股東會〉M17暫緩掛牌 童子賢：台灣新創需要

和碩 (4938-TW) 今 (21) 日召開股東會，針對近期 M17 暫緩美國上市事宜，董事長童子賢指出，台灣應該要有好的法規、社會氛圍、教育制度等軟體層面，鼓勵新創產業發展，對於單一公司海外掛牌結果不評論，但他認為此事件並不影響大局，重點是讓台灣新創氣氛熱絡。

M17 原定 6/15 在紐約證交所掛牌上市，成為近年來首家赴美掛牌的台灣新創公司，不過由於特定 IPO 投資者結算美國存託股票 (ADSs) 等相關問題，M17 將暫緩在紐約證券交易所上市計畫。

童子賢認為，透過好的法規、社會氛圍鼓勵新創，不管是家庭或是公司都會勇於嘗試；以矽谷為例，新創公司產值甚至比筆電、CPU 或是軟體等成熟產業高出許多，包括蘋果過去十幾年帶動的手機跟平板風潮，都是來自矽谷。