〈和碩股東會〉微妙新規格刺激消費 平板手機將成物聯

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (21) 日指出，因為「微妙的新規格」不斷產生，所以消費需求還在；面對未來物聯網需求，平板、手機將成為最重要載具，雖然可能對產業造成衝擊，但是帶來的效益可能更大。

童子賢以傳真機為例，因為規格明確，過去十年在通訊扮演重要角色；但是也因為規格過於明確，導致這個產業無法繼續往前。他認為，像手機跟電視等產品，就是因為解析度等規格不確定，對產業才造成了新的刺激跟挑戰，讓產業不斷嘗試跟進步。

童子賢表示，雖然產業在一團迷霧中，但是有明確的大方向，具備膽識跟決心，並且預備好人才、資金、製程及自動化設備等，對未來光明的走向就深具信心。