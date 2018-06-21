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中央社

中鋼配發股息0.88元 前5月獲利達106億

中央社2018/06/21 13:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞高雄21日電）中鋼公司今天股東會順利通過每股配發現金股利新台幣0.88元，董事長翁朝棟表示，今年鋼鐵市場審慎樂觀，前5月稅前盈餘達106億元，非常有信心今年可超過目標。

中鋼公司股東會今天順利通過各項議案，每股配發現金股利0.88元，僅次於2014年配發0.9元(現金股利0.7元、股票股利0.2元)水準。

股東會中有小股東提問中鋼今年的營收、獲利展望，翁朝棟指出，今年前5月稅前盈餘106億元，若依照下半年起逐季進入旺季來看，今年獲利有望超過預期目標，中鋼集團合併營收有望衝破4000億元大關。

法人估算，今年全年中鋼(個體)稅前盈餘有望站上210億元水準。

翁朝棟指出，去年年中因國際鋼價回檔，中鋼第2、3季鋼品售價起伏，且因煤、鐵礦原料價格較前一年大幅攀升，全年成本漲幅大於鋼價漲幅，影響中鋼本業獲利；所幸對外投資收益增加，去年度中鋼個體稅前盈餘185.21億元，仍年增3%，合併稅前盈餘234.03億元，年增7%。

翁朝棟說，國際貨幣基金(IMF)預估今年全球經濟成長率為3.9%，未來兩年全球經濟活動將更為強勁，其中美國受惠減稅激勵企業投資，成長率上調至2.7%，為所有先進經濟體中最高者；而中國大陸經濟增速將逐漸放緩，預估成長率將略減為6.6%，仍可望激勵中鋼集團維持穩定的鋼品銷量。

他在答覆小股東提問時強調，中鋼每年研發費用約占營收的1%(約20億元)，中鋼董事翁政義和獨董張學斌等都是科學家，時時提供中鋼各項研發意見，但研發成果畢竟不是一蹴可幾。例如中鋼投入電動車材料等高品級的鋼品研發，也不是一、兩年就有結果，但中鋼早從多年前就已決定朝高品級鋼品方向研發，以提升附加價值。（編輯：張良知）1070621

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