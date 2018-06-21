駐韓美軍司令部將遷往平澤 告別73年龍山基地

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）駐韓美軍司令部定29日遷往並啟用京畿道平澤韓福瑞營區司令部新大樓，這也意味著駐韓美軍司令部將告別駐紮了73年之久的首爾龍山基地，開啟平澤營區的新時代。
南韓媒體報導，美國國防部長馬提斯29日將出席啟用儀式。
南韓「亞洲經濟」指出，平澤韓福瑞營區的駐韓美軍司令部新大樓占地24萬平方公尺，由4層的主樓和2層的側樓組成。
駐韓美軍部隊中，地面部隊美軍第8軍司令部已於去年7月率先遷往平澤。駐韓美軍司令部和聯合國軍司令部下屬全部軍隊將在今年底之前遷往平澤。
報導指出，美軍於1945年8月29日頒布的遠東軍司令「第一號命令」，駐紮在日本沖繩的美軍第24軍團下屬第7師團兵力於同年9月遷往南韓，開啟美軍駐紮首爾龍山的歷史。
1945年9月9日到30日，美軍第7師團解除了當時在首爾和仁川的日本部隊武裝，24軍團司令部設在首爾龍山，成為美軍在南韓的第一個大本營。
此後至1949年6月，24軍團分批撤出朝鮮半島，除482名軍事顧問以外，其他美軍全部撤出。1950年6月25日韓戰爆發，美軍作為聯合國軍主力重新返回南韓，1957年7月，駐韓美軍成立司令部。
平澤時代開啟後，駐韓美軍將迎接新的挑戰與變革。目前，南北韓與美國正在推動將目前的韓戰停戰協定轉換為和平協定，外國軍隊的地位問題很有可能再次被擺上桌面。美國總統川普也曾多次提出駐韓美軍費用問題，暗示美軍可能撤出朝鮮半島。
駐韓美軍近日公布的「2018戰略摘要」指出，駐紮在朝鮮半島的駐韓美軍肩負守護南韓以及地區穩定、繁榮使命，將為尚未完成的永久和平不斷前進。（編輯：陳俊碩）1070621