駐韓美軍司令部將遷往平澤 告別73年龍山基地

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）駐韓美軍司令部定29日遷往並啟用京畿道平澤韓福瑞營區司令部新大樓，這也意味著駐韓美軍司令部將告別駐紮了73年之久的首爾龍山基地，開啟平澤營區的新時代。

南韓媒體報導，美國國防部長馬提斯29日將出席啟用儀式。

南韓「亞洲經濟」指出，平澤韓福瑞營區的駐韓美軍司令部新大樓占地24萬平方公尺，由4層的主樓和2層的側樓組成。

駐韓美軍部隊中，地面部隊美軍第8軍司令部已於去年7月率先遷往平澤。駐韓美軍司令部和聯合國軍司令部下屬全部軍隊將在今年底之前遷往平澤。