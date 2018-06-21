Airbnb疑刊違法京都住房 日觀光廳要查

（中央社東京21日綜合外電報導）日本民宅住宿新法上路，有意將自家空屋空房出租的人必須事前提出申請，京都市政府日前發現國外訂房網站Airbnb疑涉刊登違法物件，日本觀光廳正在調查。
日本國會去年通過住宅住宿事業法（也稱民宅住宿新法），將屋主收費提供民宅住宿納入法律規範，今年6月15日正式上路。
屋主只要向地方政府提出申請，在每年180天的營業上限範圍內，就能把自己的空屋或大樓空房間，以收費方式經營民宅住宿；如果沒有提出申請，屋主及供刊登房屋資訊的平台業者都會受罰。
像專門提供民宅住宿資訊平台的Airbnb等業者，必須向日本政府觀光廳登記納管。
日本產經新聞報導，新法上路後，Airbnb疑涉刊登未依法向政府提出申請的違法物件，觀光廳正在確認Airbnb有無刊登違法物件。
觀光廳表示，京都市政府15日發現Airbnb網站上，至少有44個物件並沒有向京都市政府提出申請，主動向觀光廳舉報。
觀光廳從接獲舉報後，正在向Airbnb確認是否刊登違法物件。
讀賣新聞報導，Airbnb受訪時對是否刊登違法物件說「無法回答」，並表示未來將依觀光廳的指示採取相關措施。（譯者：黃名璽/核稿：林憬屏）1070621