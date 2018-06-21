Airbnb疑刊違法京都住房 日觀光廳要查

（中央社東京21日綜合外電報導）日本民宅住宿新法上路，有意將自家空屋空房出租的人必須事前提出申請，京都市政府日前發現國外訂房網站Airbnb疑涉刊登違法物件，日本觀光廳正在調查。

日本國會去年通過住宅住宿事業法（也稱民宅住宿新法），將屋主收費提供民宅住宿納入法律規範，今年6月15日正式上路。

屋主只要向地方政府提出申請，在每年180天的營業上限範圍內，就能把自己的空屋或大樓空房間，以收費方式經營民宅住宿；如果沒有提出申請，屋主及供刊登房屋資訊的平台業者都會受罰。

像專門提供民宅住宿資訊平台的Airbnb等業者，必須向日本政府觀光廳登記納管。