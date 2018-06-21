NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈花蓮高溫恐破36度　氣象局亮黃燈裁判愛C羅　摩洛哥：這是世足賽？凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

Airbnb疑刊違法京都住房 日觀光廳要查

中央社2018/06/21 13:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京21日綜合外電報導）日本民宅住宿新法上路，有意將自家空屋空房出租的人必須事前提出申請，京都市政府日前發現國外訂房網站Airbnb疑涉刊登違法物件，日本觀光廳正在調查。

日本國會去年通過住宅住宿事業法（也稱民宅住宿新法），將屋主收費提供民宅住宿納入法律規範，今年6月15日正式上路。

屋主只要向地方政府提出申請，在每年180天的營業上限範圍內，就能把自己的空屋或大樓空房間，以收費方式經營民宅住宿；如果沒有提出申請，屋主及供刊登房屋資訊的平台業者都會受罰。

像專門提供民宅住宿資訊平台的Airbnb等業者，必須向日本政府觀光廳登記納管。

日本產經新聞報導，新法上路後，Airbnb疑涉刊登未依法向政府提出申請的違法物件，觀光廳正在確認Airbnb有無刊登違法物件。

觀光廳表示，京都市政府15日發現Airbnb網站上，至少有44個物件並沒有向京都市政府提出申請，主動向觀光廳舉報。

觀光廳從接獲舉報後，正在向Airbnb確認是否刊登違法物件。

讀賣新聞報導，Airbnb受訪時對是否刊登違法物件說「無法回答」，並表示未來將依觀光廳的指示採取相關措施。（譯者：黃名璽/核稿：林憬屏）1070621

RCA案 最高法院開庭辯論三星警結合巡守隊 啟動護梨...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan