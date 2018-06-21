都更條例修法 時力籲納排黑條款

黃國昌表示，落實居住正義是民眾重視的公共議題，「都更」更是其中重中之重。好的都更可以確保居住安全、美化市容，但在都更過程如何確保住戶合法權益相當重要。目前各黨團對修法多數條文已取得共識，但時代力量認為仍有不足之處。

黃國昌指出，過去許多都更案件常有財閥、黑道介入，住戶往往淪為肥羊，被恐嚇、威脅的事件層出不窮。因此時代力量黨團堅持都更條例應納入「排黑條款」。

政治大學地政系助理教授戴秀雄表示，「排黑條款」有一個基本的概念，也就是依據大法官釋字，在訂定行政法規時，應該確保人民不受私人及公權力的侵害。

談及都更納入「排黑條款」，戴秀雄認為，對於居民遭受詐欺、脅迫，主管機關不能只用一句「公法歸公法」就輕輕帶過，只要當事人自己去刑事法院提告，就應該將「無瑕疵性」納入審議要件，遏止實施者非法脅迫居民。否則即便居民提告勝訴，都更程序卻持續進行，拆屋迫遷已成既定事實，居民權益將蕩然無存。

此外，戴秀雄呼籲社會仍應關注「代拆」產生的問題。他指出，都更本質就是拿大家的房產重新蓋房子，是一項民事契約。按理，私人間的民事契約之間如果出現爭議，就應該由民事法院處理。但目前政府可以介入代拆，這等同是政府把民事法院的權力攬在自己身上。未來代拆過程如果衍生爭議，當事人究竟應把它視作民事糾紛，還是涉及行政訴訟，這將會使得「私法、公法體系紊亂不清」。

政大第三部門研究中心研究員王章凱認為，目前整部都更條例修正草案仍顯得處處漏洞、留下侵權違憲疑慮置之不理，因此需要增設「安全閥」保障人民權利。

他質疑，由於都市更新條例允許沒有公權力、屬私法行為的民間自辦都更可以多數決強制少數人參與建物重建，把原本民法維護的「私法自治、契約自由」，粗暴地用都市更新條例排除，把民法「侵權行為」包裝成所謂「公共利益」，這種取得多數同意門檻就能「頭過身就過」，反而鼓勵了暴力、詐術。

王章凱指出，不僅如此，取得多數決後，不管是黑道或詐騙集團，都可以讓政府幫忙處理懶得處理的部分。國家暴力原本就應該防制、譴責，但淪為替黑道、詐騙集團「圍事」，更是國家公權力的沈淪。社會大眾應重視防黑條款並予支持。

反迫遷連線執委黃慧瑜表示，目前協商版本在「代拆」、「同意書撤回條件」上仍有嚴重問題。代拆程序上存在嚴重的公、私法混淆問題，從過去文林苑的案例看得出來，事實上整個過程都是私法行為，不具公共利益，但卻由政府強制執行。

她說，過去建商雖然在代拆前必須與住戶協調，但事實上，建商與其說是協調，不如說是脅迫，而政府的角色往往也無法介入，協調要求實施者提出更好的替代方案、安置方案。希望能夠在這次都更條例修法條文中，明訂政府介入協調的程序，要求政府應該在代拆前與當事人磋商各種可能的替代方案，以保障居民權益。

至於「同意書撤回」問題，黃慧瑜指出，依據現行條文，原則上民眾在公展期間結束前，都可以撤回同意書。但修法後如果反而限縮了居民撤回同意書的空間，後果嚴重。如果居民參加都更計畫，後續建商卻擅自變更規劃設計，居民又無法退回同意書，等同毫無退場機制，對當事人相當不公，她建議維持現行條文。（編輯：楊凱翔）1070621