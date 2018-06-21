〈房產〉台北市銷售前10大豪宅 每坪最高價挑戰30

台北市豪宅買氣加溫中，除藝人周杰倫居住的和平大苑有新交易案，4 月另有 4 筆大直豪宅西華富邦的交易，其中也創下每坪成交逾 200 萬元紀錄，而由市調機構住展統計，目前北市線上銷售中、以及預計於今年開賣的豪宅中，成交價或預估價最高的前三大個案為「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「和平大苑」、「西華富邦」，其中信義聯勤與陶朱隱園兩大個案預估價最高，每坪均有挑戰 300 萬元的實力。

同時，台北新入列的十大豪宅案排行榜，分別是大安區「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「和平大苑」、中山區「西華富邦」、中正區「松濤苑」、信義區「琢白」、「冠德信義」、「陶朱隱園」、「文心信義」、「皇翔御琚」，以及松山區「華固名鑄」。