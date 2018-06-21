NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈他抱怨女友聞腋怪癖　釣出超多同好追思吳彥霆 　空軍致敬隊形追悼凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈房產〉台北市銷售前10大豪宅 每坪最高價挑戰30

鉅亨網2018/06/21 13:25
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台北市豪宅買氣加溫中，除藝人周杰倫居住的和平大苑有新交易案，4 月另有 4 筆大直豪宅西華富邦的交易，其中也創下每坪成交逾 200 萬元紀錄，而由市調機構住展統計，目前北市線上銷售中、以及預計於今年開賣的豪宅中，成交價或預估價最高的前三大個案為「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「和平大苑」、「西華富邦」，其中信義聯勤與陶朱隱園兩大個案預估價最高，每坪均有挑戰 300 萬元的實力。

同時，台北新入列的十大豪宅案排行榜，分別是大安區「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「和平大苑」、中山區「西華富邦」、中正區「松濤苑」、信義區「琢白」、「冠德信義」、「陶朱隱園」、「文心信義」、「皇翔御琚」，以及松山區「華固名鑄」。

十大豪宅案中，以「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」與「陶朱隱園」預估價最高，均有挑戰每坪 300 萬元的實力，其次是「西華富邦」的每坪 290 萬元，最低是「華固名鑄」，因採取讓利策略，預估最高成交價約每坪 210 萬元。

住展企研室經理何世昌分析，信義區雖然占了五個名額最多，但因供給量大、買方選擇與比價標的多，所以買家議價具有優勢，價格表現較弱勢。反倒是大安森林公園、大直重劃區與植物園，豪宅案單價已經超越信義計畫區，挑戰最貴區段地位。

何世昌進一步指出，即使今年高價新豪宅案輩出，且成交單價可能踩到彭淮南防線，但因現在是買方市場而非多頭市場，過去豪宅案對周邊房價造成的「漣漪效應」、「跟漲效應」都不至於出現。預估豪宅成交價即使出現天價，也只是演獨角戲，而無法雞犬升天。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字豪宅headline
〈房產〉東光訊擬標售桃園南...多家基金再降中興A股估值 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan