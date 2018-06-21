10安全島常遭亂丟垃圾 北市環保局加強稽查

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市環保局指出，常在安全島發現塑膠袋、菸蒂、飲料杯、檳榔汁渣、便當盒、飲料瓶等垃圾，有些廢棄物更卡住灌木叢，已在10大熱點路口安全島執行專案稽查，7月起加強執法。

環保局今天上午發布新聞稿，指安全島常發現廢棄物，包括塑膠袋、菸蒂、飲料杯、檳榔汁渣、便當盒、飲料瓶、衛生紙等，多為駕駛人任意丟棄，有些廢棄物卡在灌木叢，有的散落到街道上，不但破壞市容，也影響用路人安全。

環保局表示，清潔隊員為清理棄置垃圾，還要冒險穿越車陣，若使用清潔車輛來阻絕、防護，也會影響車流，造成用路人抱怨。