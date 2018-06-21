補救閉眼照片 臉書工程師說有解

（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）照片中的人緊閉雙眼，該怎麼辦，兩位臉書工程師說，藉助機器學習的技術，或許可打開緊閉的雙眼，使拍照不留下遺憾。
科技新聞網站The Verge報導，兩位臉書（Facebook）工程師最近發表的研究報告指出，「生成式對抗網路」（Generative Adversarial Networks, GAN）是以機器學習（Machine Learning）技術而研發的軟體。
報導說，使用軟體GAN修改照片即可補救閉眼，但是得先訓練GAN熟悉沒閉眼的照片，如此這軟體就能掌握影中人眼睛的原樣貌，而套用在雙眼緊閉的圖像，不過這套解決方案目前算不上完美。
若緊閉雙眼的影中人戴眼鏡或是留著瀏海，難免會影響軟體的功用，因此這項技術目前還停留在研究階段，但初步研究發現，若軟體能按照原先設想，打開影中人緊閉的雙眼，確實可創造優質影像。
報導另指出，尤其生成式對抗網路軟體目前已廣泛運用於可改變圖像的天氣變化等細節，何況時下有些修圖工具，不僅可以去紅眼還可以整平肌膚，因此運用軟體張開影中人的雙眼，算小事一樁。
雖然這研發中的技術或可解決閉眼，不過報導說，也可能衍生被有心人用於製造假證據，「補救閉眼看來無害，但是更重要的修改，則可能導致更嚴重的問題」。（編輯：陳俊碩）1070621