補救閉眼照片 臉書工程師說有解

（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）照片中的人緊閉雙眼，該怎麼辦，兩位臉書工程師說，藉助機器學習的技術，或許可打開緊閉的雙眼，使拍照不留下遺憾。

科技新聞網站The Verge報導，兩位臉書（Facebook）工程師最近發表的研究報告指出，「生成式對抗網路」（Generative Adversarial Networks, GAN）是以機器學習（Machine Learning）技術而研發的軟體。

報導說，使用軟體GAN修改照片即可補救閉眼，但是得先訓練GAN熟悉沒閉眼的照片，如此這軟體就能掌握影中人眼睛的原樣貌，而套用在雙眼緊閉的圖像，不過這套解決方案目前算不上完美。