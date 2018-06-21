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中南部豪雨 北農：開市後蔬果價格波動不大

中央社2018/06/21 13:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北21日電）端午節後，台北果菜批發市場休市2天，今天開市，因中南部日前豪雨，間接影響蔬果受損。台北農產運銷公司表示，受豪雨影響蔬果略有水傷，進貨量增加，蔬果平均價格波動不大。

端午節後，台北果菜批發市場連休2天，因中南部連日豪雨，外界關注有無影響蔬菜、水果價格。

北農主任秘書路全利受訪時說，因休市兩天，今天整體進貨量增加，且受中南部日前豪雨緣故，間接影響農民採收和蔬果品質，進貨量中約一成蔬果略受水傷。

他指出，整體而言，蔬果平均價格波動不大，像蔬菜均價略漲、水果略跌，預估未來氣候穩定後，供給量、價格將可恢復平穩，今天蔬果進貨量也已全部交易完畢。

依北農公布批發交易速報，蔬菜部分，21日進貨量約1575噸，平均價格為一公斤新台幣21.9元；18日約為1489公噸，均價是21.58元，因適逢休市後開市，今天到貨量比休市前增加，但因節後需求量減少，導致交易市況較為疲軟。

北農說，在蔬菜各品項部分，葉菜類價格跌多漲少，花果類價格漲多跌少，根莖類價格互有漲跌，整體進貨量增加。

水果部分，今天進貨量約891噸，均價為35.7元，18日進貨量為762公噸，均價為36.22元，因零售市場仍有存貨，承銷人需求量減少，讓買氣轉弱，價格下跌的水果有香蕉、荔枝、芒果、葡萄、小西瓜等。（編輯：張銘坤）1070621

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