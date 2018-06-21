梵中對話 外交部：不涉政治會密切關注

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）教宗方濟各接受媒體專訪時表示，對梵蒂岡與中國改善關係表達樂觀態度。外交部表示，教廷強調，梵中對話不涉政治；對於梵中對話，外交部持續密切關注相關發展，也有充分掌握。

外交部發言人李憲章今天表示，有關梵中近來對話情形，外交部與駐教廷大使館都持續密切關注相關發展，對於實際情況也有充分掌握。基於互信，台梵雙方保持密切聯繫，教廷也一再強調梵中對話是為了解決主教任命等教務問題，不涉及政治，「政府審慎看待梵中對話的過程」。

他說，外交部相信教廷在與中國對話的同時，也必然會正視中國政府限縮宗教自由的情形。目前國際社會對中國天主教地下教徒面臨的挑戰都非常關切，也都期許教廷能保護長期受到壓迫的教徒，讓他們免於恐懼，不再犧牲。