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多家基金再降中興A股估值 最多4根跌停 H股不怕續

鉅亨網2018/06/21 13:42
鉅亨網 / NOWnews
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多家基金公司再次下調中興通訊 A 股估值。工銀瑞信基金、華泰柏瑞基金、中銀基金、華商基金等多家公司昨 (20) 日發佈公告下調中興通訊 A 股 (000063-CN) 估值。

今 (21) 日，富國基金、大成基金、融通基金紛紛跟進，最低下調中興通訊 A 股估值至人民幣 12.02 元，相當於在昨日收盤價 (18.49 元) 的基礎上，再下調超過 4 個跌停。

在復牌之前，基金公司對中興通訊 A 股估值大多調整至人民幣 20.54 元。復牌之後，中興通訊 A 股股價連吞 5 根停板，昨 (20) 日報收人民幣 18.49 元。

中興 H 股 (0763-HK) 昨天反彈 20%，今 (21) 日不懼基金公司唱衰，繼續強勢反彈，一度上漲 4.23%，報港幣 12.3 元，截至午盤，漲幅收斂至 1.354%，報港幣 11.66 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

美國參議院通過相關法案，欲駁回川普政府和中興通訊達成的協議，中興昨日發出公告試圖止血，強調參議院通過的國防授權法案 (NDAA) 目前仍非美國法律，因為其僅在美國國會參眾兩院中的一院獲得了通過，且最終還須呈給川普簽字同意或否決。據傳川普將施壓國會，要議員解禁中興禁售案。

《證券時報》引述華南和上海的基金經理表示，中興通訊事件再陷不明朗狀態，難以判斷股價未來走勢。但基金公司會預判中興通訊股價可能的調整幅度，以防有資金進行套利。

QDII 基金經理則分析，若從中興通訊 AH 股歷史估值比價來看，A 股一般會在 H 股估值基礎上溢價 20%，基金公司也會參考此一水準調整股價。

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