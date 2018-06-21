陸商務部批美：反覆無常挑起貿易戰

他批評美方反復無常，變本加厲，挑起貿易戰，中方不得不作出強有力的回應，並強調美方習慣於舉著大棒談判的手段，但這對中國不管用。

根據商務部官網發布，高峰說，在處理中美經貿爭端的過程中，「雙方一度取得成果，制定了十分明確的磋商路線圖和時間表」；「原本約定近期就製造業和服務業進行具體磋商，同時就雙邊關注的結構性問題進行具體的磋商」。

（中央社台北21日電）中國商務部發言人高峰今天表示，美國反覆無常，變本加厲，挑起貿易戰，中方不得不作出強有力的回應。他強調，美方習慣於舉著大棒談判的手段，但這對中國不管用。

高峰還批評美國自身存在諸多結構性問題，卻總是把別的國家當作自身問題的替罪羊，對別人橫加指責。美方指責中方盜竊智慧財產權、強制技術轉讓，是對歷史和現實的嚴重歪曲。

他宣稱，「在中國改革開放進程中，不少外國企業從自身利益出發，和中國企業開展了很好的技術合作，這是典型的市場契約行為，外國企業獲得了眾所周知的豐厚回報」。

針對美國商務部長羅斯宣布，將對中國的鋁合金板徵收高達167.16%的反傾銷稅，高峰表示，美國調查機關在反傾銷調查中濫用不利事實推定，在中國應訴企業全面、按期提交答卷的前提下，以中國企業定期要求提交的第3次答卷過於接近初裁期限為由，裁定中企未能全面合作。中方對此強烈不滿。

他並表示，中國進一步降低包括汽車在內的部分商品進口關稅，是進一步擴大開放的重要舉措。現在把一些汽車商品列入中方的管制清單，是對美方單邊徵稅措施的回應，是不得已而為之，也符合中國的相關法律和國際法的基本原則。（編輯：楊昇儒）1070621