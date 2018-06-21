NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈他抱怨女友聞腋怪癖　釣出超多同好追思吳彥霆 　空軍致敬隊形追悼凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈永豐餘股東會〉5月閃辭永豐銀董事 何奕達首度公開

鉅亨網2018/06/21 13:50
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

永豐餘 (1907-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長何奕達 5 月閃辭永豐銀行董事後，今日是歷經去年永豐金以及其父親何壽川爭訟案後首度公開露面，何奕達表示，金控是永豐餘重要的投資項目，「父親 (何壽川)、祖父(何傳) 擔任銀行董事長已幾十年，但過去幾十年，他們都未擔任總經理，而這家公司 (指永豐金) 一直是總經理制，一直由專業經理人經營」，意即在說明何壽川在永豐金無涉決策。

何壽川去年因為永豐金三寶案深陷爭訟，何奕達上月也閃辭永豐銀行董事及副董事長職務，僅繼續擔任永豐金董事，面對外界關切何奕達閃辭原因，是否基於「產金分離」的要求？

何奕達今天表示，這是「個人的時間規劃」，他擔任銀行董事超過 10 年，「該做什麼不該做什麼我非常清楚」。

何奕達強調，他雖然辭去永豐銀董事，但目前還是金控的董事，金控仍是永豐餘重要的投資項目，仍會持續關注永豐金的營運發展。

何奕達指出，永豐餘投控的投資內容，涵蓋生技、紙類相關、材料相關等產業，其中金融業也是永豐餘重要的轉投資，在資產中佔有相當的比重，每年也帶來極大的收益。

何奕達進一步說，永豐餘投資金融業已有幾十年，永豐銀行在合併前，前身是台北國際商銀，而台北國際商銀的前身是「台北區中小企業聯合會」，今年正逢成立 70 周年，早在當時就已投資台北區中小企業聯合會，但永豐餘註冊至今僅 50 年，顯示永豐餘投資金融業早於其他產業。

何奕達強調，根據永豐金控的歷史，光是他父親 (何壽川)、祖父 (何傳)，就擔任過幾十年的董事長，但過去幾十年，他們都未擔任總經理，而這家公司 (指永豐金) 一直是總經理制，一直由專業經理人經營」，意即在說明何壽川在永豐金無涉決策。

值得關注的是，根據永豐餘年報，何壽川去年遭台北地檢署認為涉犯證券交易法之特別背信罪等罪嫌，於去年 8 月起訴，但何壽川等各涉案人員均抗辯主張無罪，本案由台北地方法院審理中。且財團法人投保中心也於去年 11 月對何壽川提出解任永豐餘董事職務之起訴，目前也由台北地方法案審理中。但今天永豐餘董事改選，何壽川仍以最高票當選董事，再度重回永豐餘董事會。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字永豐餘永豐金永豐銀何奕達何壽川headline
多家基金再降中興A股估值 ...優衣庫柳井正：軟銀投資新創...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan