〈永豐餘股東會〉5月閃辭永豐銀董事 何奕達首度公開

何壽川去年因為永豐金三寶案深陷爭訟，何奕達上月也閃辭永豐銀行董事及副董事長職務，僅繼續擔任永豐金董事，面對外界關切何奕達閃辭原因，是否基於「產金分離」的要求？

永豐餘 (1907-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長何奕達 5 月閃辭永豐銀行董事後，今日是歷經去年永豐金以及其父親何壽川爭訟案後首度公開露面，何奕達表示，金控是永豐餘重要的投資項目，「父親 (何壽川)、祖父(何傳) 擔任銀行董事長已幾十年，但過去幾十年，他們都未擔任總經理，而這家公司 (指永豐金) 一直是總經理制，一直由專業經理人經營」，意即在說明何壽川在永豐金無涉決策。

何奕達今天表示，這是「個人的時間規劃」，他擔任銀行董事超過 10 年，「該做什麼不該做什麼我非常清楚」。

何奕達強調，他雖然辭去永豐銀董事，但目前還是金控的董事，金控仍是永豐餘重要的投資項目，仍會持續關注永豐金的營運發展。

何奕達指出，永豐餘投控的投資內容，涵蓋生技、紙類相關、材料相關等產業，其中金融業也是永豐餘重要的轉投資，在資產中佔有相當的比重，每年也帶來極大的收益。

何奕達進一步說，永豐餘投資金融業已有幾十年，永豐銀行在合併前，前身是台北國際商銀，而台北國際商銀的前身是「台北區中小企業聯合會」，今年正逢成立 70 周年，早在當時就已投資台北區中小企業聯合會，但永豐餘註冊至今僅 50 年，顯示永豐餘投資金融業早於其他產業。

何奕達強調，根據永豐金控的歷史，光是他父親 (何壽川)、祖父 (何傳)，就擔任過幾十年的董事長，但過去幾十年，他們都未擔任總經理，而這家公司 (指永豐金) 一直是總經理制，一直由專業經理人經營」，意即在說明何壽川在永豐金無涉決策。

值得關注的是，根據永豐餘年報，何壽川去年遭台北地檢署認為涉犯證券交易法之特別背信罪等罪嫌，於去年 8 月起訴，但何壽川等各涉案人員均抗辯主張無罪，本案由台北地方法院審理中。且財團法人投保中心也於去年 11 月對何壽川提出解任永豐餘董事職務之起訴，目前也由台北地方法案審理中。但今天永豐餘董事改選，何壽川仍以最高票當選董事，再度重回永豐餘董事會。