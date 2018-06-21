桃猿下半季主題趴公布　7月1日全面預售

Lamigo桃猿隊2018年主場例行賽門票預售在今年由全家便利商店獨家取得，Lamigo桃猿隊下半季30場主場從7月10日(二）至9月27日(四)止，下半季主場例行賽預售票預計於7月1日(日)10：00全面開賣，桃猿大盛餐飲區以及大盛樂園七月預售票也將同步於7月1日(日)10：00全家FamiPort系統開賣，今公佈下半季六個主題趴。



全猿主場不分一、三壘座位席，全場將同享歡樂氣氛。下半季全猿主場在7月10日(二)開打。全家「嬉」水、全「力」應猿的「嬉力趴」打頭陣，「辣蜜趴」以及日本風主題「全家YOKOSO桃園」輪番上陣；8月31日(五)起第六屆「阿迷趴」豪氣上戰場；九月則是連續安排兩個新概念PARTY，首度舉辦的「達人趴」以及「魔術趴」在全猿主場與球迷朋友初見面。



2018年全猿主場下半季預售票預計於6月29日(五)中午12時至23時59分在全家FamiPort機台，開放讓金銀猿卡友預購，每人每場限購4張；6月30日(六)上午10時至晚上11時59分，讓2018年狀猿卡友機台預購，每人每場限購4張。7月1日(日)上午10時於全台全家FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網正式開放預售下半季全猿主場預售票。



桃猿大盛餐飲區七月預售票以及大盛樂園七月場(7月10日、7月12日、7月13日、7月27日)將在7月1日(日)10：00於全台全家FamiPort同步開賣。



下半季主題趴日程公布如下：

嬉力趴：7/14、7/15。

辣蜜趴：7/28、7/29。

全家YOKOSO桃園：8/18、8/19。

阿迷趴：8/31、9/1、9/2。

達人趴：9/8、9/9。

魔術趴：9/22、9/23。



購票時程表：

6/22 (五) 10:00 寄送金銀狀猿卡友手機簡訊

6/22 (五) 17:00～6/27 (三) 17:00 未收到簡訊者回報相關資訊（姓名、電話及官網卡號綁定截圖寄至monkeys@mail.lamigo-monkeys.com.tw 未完成官網記名者無法補發）

6/28 (四) 16:00 最後重發簡訊日

6/29 (五) 12:00～23:59 金、銀猿卡友FamiPort預購(時限到則密碼失效)

6/30 (六) 10:00～23:59 狀猿卡友FamiPort預購(時限到則密碼失效)

7/01 (日) 10:00 全面預購開賣