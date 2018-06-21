29元結帳變58元？驚見超小「兩字」黏一起　網全傻眼

女網友在「爆料公社」中指出，老闆刻意將「半斤」兩字寫在大招牌最右上方，寫得非常小、甚至都黏在一起了，但老闆從早擺攤就是喊著 29 元，若在採買時詢問老闆是不是一斤 29 元？老闆也不會回應僅表示就是 29 元，等到要結帳時就會發現一斤要價 58 元。

這樣合理嗎？桃園市八德區大湳市場裡的一家攤商，被一名女網友指控，招牌上明明標示 29 元、老闆也喊價 29 元，但結帳時卻突然變成 58 元，仔細看才發現招牌上寫著超小字「半斤」，若不買還會被老闆凶，惡劣態度讓女網友氣炸，直指該攤商根本是「不良攤商」。

如果因此不想買還不行「他就會跟你大小聲甚至推擠」，目前在家鄉已有不少老人家受害，就算報警也沒用「警察來他就把字寫大一點，一走了就給你換上超小字招牌」。擔心會有人說都是貪小便宜才上當，女網友也特別強調「不要怪老人家貪心，上面的字不仔細看真的看不出來他寫什麼」。



▲攤商刻意把「半斤」兩字寫超小放在招牌右上角。（圖／翻攝自「爆料公社」）

由於這攤商早上又在家鄉社團引起討論，女網友索性前往市場拍照「結果第一次過去被攤商注意到，超凶狠的瞪我注意我的舉動，後來趁他在講電話馬上拍完走人」。

文章一出，網友們紛紛回應「哇靠！小成這樣，我看了 1 分鐘才看到」、「那個半斤小成這樣是寫給鬼看嗎」、「來到眼鏡行喔？半斤在哪看很久才看到」，覺得字小到太誇張！

也有不少網友表示遇過類似狀況「像我就遇過寫說冰棒 1 元，於是我就拿了 5 隻（支），結果說要 50 元，因為布條 1 元旁邊就兩小字：現吃」、「新北新莊的四維市場內也有這集團出沒，他們會把磅稱上的斤數和價錢那 2 個欄位塗黑，讓人看不到總重量和一斤多少錢」，抨擊店家手段簡直是詐騙。