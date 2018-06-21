NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈呂薔秀戰袍　小露事業線秀好身材吳宗憲不識男神　主持亂問超尷尬凱擘大寬頻500M只要$799
生活

29元結帳變58元？驚見超小「兩字」黏一起　網全傻眼

生活中心／桃園報導2018/06/21 14:30
▲攤商標價29元結帳卻變58元，仔細一看才驚覺有詐，被女網友指控是「不良攤商」。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲攤商標價29元結帳卻變58元，仔細一看才驚覺有詐，被女網友指控是「不良攤商」。（圖／翻攝自「爆料公社」）

這樣合理嗎？桃園市八德區大湳市場裡的一家攤商，被一名女網友指控，招牌上明明標示 29 元、老闆也喊價 29 元，但結帳時卻突然變成 58 元，仔細看才發現招牌上寫著超小字「半斤」，若不買還會被老闆凶，惡劣態度讓女網友氣炸，直指該攤商根本是「不良攤商」。

女網友在「爆料公社」中指出，老闆刻意將「半斤」兩字寫在大招牌最右上方，寫得非常小、甚至都黏在一起了，但老闆從早擺攤就是喊著 29 元，若在採買時詢問老闆是不是一斤 29 元？老闆也不會回應僅表示就是 29 元，等到要結帳時就會發現一斤要價 58 元。

如果因此不想買還不行「他就會跟你大小聲甚至推擠」，目前在家鄉已有不少老人家受害，就算報警也沒用「警察來他就把字寫大一點，一走了就給你換上超小字招牌」。擔心會有人說都是貪小便宜才上當，女網友也特別強調「不要怪老人家貪心，上面的字不仔細看真的看不出來他寫什麼」。


▲攤商刻意把「半斤」兩字寫超小放在招牌右上角。（圖／翻攝自「爆料公社」）

由於這攤商早上又在家鄉社團引起討論，女網友索性前往市場拍照「結果第一次過去被攤商注意到，超凶狠的瞪我注意我的舉動，後來趁他在講電話馬上拍完走人」。

文章一出，網友們紛紛回應「哇靠！小成這樣，我看了 1 分鐘才看到」、「那個半斤小成這樣是寫給鬼看嗎」、「來到眼鏡行喔？半斤在哪看很久才看到」，覺得字小到太誇張！

也有不少網友表示遇過類似狀況「像我就遇過寫說冰棒 1 元，於是我就拿了 5 隻（支），結果說要 50 元，因為布條 1 元旁邊就兩小字：現吃」、「新北新莊的四維市場內也有這集團出沒，他們會把磅稱上的斤數和價錢那 2 個欄位塗黑，讓人看不到總重量和一斤多少錢」，抨擊店家手段簡直是詐騙。

關鍵字招牌結帳詐騙
花蓮高溫恐破36度　氣象局亮黃燈警訊！台單月訪惡意連結數全球第三

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan