吳芳銘有意選嘉義縣長 縣黨部：最重開除黨籍

縣黨部指出，吳芳銘的參選絕對不是花文大戰（指張花冠與陳明文）的延續，這是少數人用私心來破壞黨內團結，支持者無法容忍這樣的行為，吳芳銘宣布有意參選後，黨部電話被支持者打爆，要求黨部一定要將違紀參選的吳芳銘開除黨籍。

民進黨嘉義縣黨部發布聲明，民進黨提名的嘉義縣長候選人翁章梁是經黨內初選機制，獲得嘉義鄉親支持所產生，這是由下而上完成的民主程序，絕不是由上而下，一人一派所決定。

吳芳銘宣布有意參選記者會，提到已事先向身為中常委的縣長張花冠報備，縣長卻在聲明稿說事先不知情，到底是誰在說謊？如果縣長知情，身為民進黨的中常委卻沒有去制止這樣的事情，令人感到遺憾。

聲明內容指出，張花冠曾在有媒體在場的場合，公然多次鼓勵吳芳銘脫黨參選，加上吳芳銘記者會結束後，甚至有地方幹部反應，接到張花冠交代要支持吳芳銘，若這種行為屬實，黨部絕對無法接受這種破壞黨內團結的行為。

聲明表示，民進黨嘉義縣黨部將整理吳芳銘違紀參選相關資料，送執委會進行開除黨籍事宜。

張花冠今天表示，吳芳銘是一位非常優秀的人才，想參選縣長，她個人不感到意外，但吳芳銘於昨天下午宣布有意參選，她事先並不知情。

張花冠說，自己是民進黨員，吳芳銘若參選嘉義縣長，需顧慮到黨紀，現在吳芳銘也還未登記，將來會找時間與吳芳銘詳談，現在談支持與否，一切都言之過早。（編輯：劉政權）1070621