名家論壇》黃創夏／諾貝爾獎得主也有殺人魔

就在民進黨中央和警政署附近有個「華山自治區」？這個全台北警力部署密度最高的地方，彷彿有著公權力不可侵犯之「治外法權」！

在寸土寸金的台北市內，竟然有一個「諸法皆空，自由自在」的自治區？

一件泯滅良知的分屍案，竟讓人發覺在台北市境內早就實行「一國兩制」？

人類，其實是一種複雜的生物，不論擁有多麼高貴或冠冕堂皇的頭銜，或是高舉多麼神聖的旗號，仍然可能做出許多匪夷所思，甚至人神共憤的行徑。

許多人深惡痛絕：「多元、自由‧‧‧竟是政客推諉的藉口！」

然而，請不要因此太苛責這些才剛剛起步探索生命的「野青」們，事實上，人性本來就有許多的陰暗一面，而台灣人真正的盲點是太崇拜頭銜、太相信神聖的旗號，讓許多基本是是非非都因此變了調。

例如，這三十年以來，台灣很崇拜諾貝爾，任何人，只要能打出「諾貝爾獎等級」，往往在台灣就受到「尊崇」，什麼都懂而幾乎神聖不可批評，可以自認「從來沒有做錯過事」‧‧‧

事實上，許多人都忘記了，在上個世紀的第一次世界大戰中，有一個殘殺百萬人的殺人魔，就是諾貝爾獎得主！

1915年4月22日午後，在比利時的前線上，德軍突然停止了砲火，一片靜默當中，德軍發動「18時--死亡的奇襲」，五分鐘之內釋放了180公噸的氯氣，在德軍陣地前沿，騰起了一道黃綠色的煙牆。

沒有人見過這樣的奇景，協約國內來自阿爾及利亞的官兵首先看到，他們以為是德軍陣地發生自燃大火，歡呼雀躍，法國的士兵也跟著起鬨跳舞‧‧‧

沒想到，黃煙過後，協約國瞬間被毒死的5000人，數萬人無法行動，德軍立刻在此突破，挺進數十公里。

這是人類史上第一次使用生化武器，歷史學家把這場戰役叫做「人類的忌日」，當天主持這場生化戰的人叫做費里茨‧哈伯，這個諾貝爾化學獎得主，主動而熱情向德軍提議，他可以瞬間用他的化學知識，替德軍殲滅敵人。

費里茨‧哈伯在一戰期間，發明各種各樣的生化毒氣，總共殺死了超過100萬人，他的夫人也是位化學家，為了勸阻費里茨‧哈伯，舉槍自戕以死相諫，沒想到費里茨‧哈伯連喪禮都沒辦，就急赴比利時前線，發動了「人類的忌日」。

事實上，不只是費里茨‧哈伯這樣的「諾貝爾等級」是殺人魔，在他製作毒氣的工廠裡面，他的手下還有詹姆斯─弗蘭克、古斯塔夫‧赫茲、奧托‧哈恩，這三個幫凶，後來也都得到了諾貝爾獎。

冠冕堂皇的頭銜，雖然炫目耀眼，可是，千萬不要因此迷失了，不論擁有多麼高貴或冠冕堂皇的頭銜，或是高舉多麼神聖的旗號，仍然可能做出許多匪夷所思，甚至人神共憤的行徑。

這樣的可怕教訓，在所謂的文青上，可能會發生，那些高高在上的所謂「諾貝爾等級」身上，同樣會有惡魔之化身‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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