獨／三度主持孔劉活動　黃子佼：很開心！

孔劉因《鬼怪》知名度大漲，去年4月首度來台舉辦見面會見粉絲，當時記者會、見面會主持人都由黃子佼一手包辦，活動零冷場獲得大批孔太太及媒體高度讚賞。而同年8月，廠商請到孔劉代言，更邀到他出席上市記者會，主持人一公布是黃子佼，消息讓粉絲欣喜不已，在活動結束後，更紛紛湧至他臉書，感謝並稱讚黃子佼，非常滿意他的主持功力。

本月24日，該廠商再度邀請孔劉訪台出席攝影派對，主持人確定是黃子佼擔任，兩人三度碰面心情如何？黃子佼向《NOWnews今日新聞》表示：「很開心！四月上市記者會他沒來，相信很多人都覺得可惜！」自嘲說沒有孔劉只有「佼劉」，但因為他的代言魅力，手機銷售成績亮眼，品牌為了感謝粉絲，才特地舉辦體驗會，「品牌很有心，這次比上次開放更多粉絲進場，對他們來說是回饋概念，對我來說就是繼續服務老客戶」。

去年新機上市記者會主持人是黃子佼，外傳人選是孔劉指定，但他表示不知情，僅回：「我跟廠商也合作多年，之前老蕭代言，也是由我來為他們服務。」而這次再請黃子佼的原因，華碩則表示，因為雙方合作多年，關係一直都很好，相信他所以才繼續讓黃子佼主持。



▲黃子佼即將三度主持孔劉活動。（圖／資料照）