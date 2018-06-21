新創公司電漿空氣技術 製鞋不需化學溶劑

（中央社記者朱則瑋台北21日電）新創團隊大氣電漿公司研發出的貼合系統，利用空氣電漿技術，讓傳統製鞋時不再需要使用化學溶劑，只需空氣就行，且透過自動化設備可節省人力成本，目前已獲寶成集團青睞。

科技部今天宣布，將帶領9個新創團隊，前往新加坡參加東南亞最大的新創展Echelon，大氣電漿公司也在其中。大氣電漿公司是去年剛成立的台灣新創公司，他們看準全球製鞋市場商機，利用電漿技術，讓製鞋不再需要化學處理劑，只要有空氣就能使用，兼具環保及成本優勢。

大氣電漿公司經理王弘壹今天表示，傳統製鞋程序需要使用化學溶劑處理劑，進行鞋面貼合工作，企業光是要購買這些化學溶劑，就得花新台幣上億元成本，且化學溶劑會產生有毒粉塵，對環境影響大，他們新研發的空氣電漿技術只需要有空氣，加上樹酯，不需其他材料就能完成貼合、底漆、底塗等工作。