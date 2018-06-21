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中央社

新創公司電漿空氣技術 製鞋不需化學溶劑

中央社2018/06/21 13:57
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北21日電）新創團隊大氣電漿公司研發出的貼合系統，利用空氣電漿技術，讓傳統製鞋時不再需要使用化學溶劑，只需空氣就行，且透過自動化設備可節省人力成本，目前已獲寶成集團青睞。

科技部今天宣布，將帶領9個新創團隊，前往新加坡參加東南亞最大的新創展Echelon，大氣電漿公司也在其中。大氣電漿公司是去年剛成立的台灣新創公司，他們看準全球製鞋市場商機，利用電漿技術，讓製鞋不再需要化學處理劑，只要有空氣就能使用，兼具環保及成本優勢。

大氣電漿公司經理王弘壹今天表示，傳統製鞋程序需要使用化學溶劑處理劑，進行鞋面貼合工作，企業光是要購買這些化學溶劑，就得花新台幣上億元成本，且化學溶劑會產生有毒粉塵，對環境影響大，他們新研發的空氣電漿技術只需要有空氣，加上樹酯，不需其他材料就能完成貼合、底漆、底塗等工作。

王弘壹說，這項技術也結合自動化智慧設備，可以加快製鞋貼合工作，一隻鞋10秒就能完成，平均來說，每隻鞋子成本約20美元，新技術比傳統製鞋可節省1美元，有了自動化設備則只需舊的製鞋過程三分之一人力，不但環保又能節省成本，具有市場競爭力。

王弘壹指出，製鞋廠廠房內的強酸強鹼材料揮發易造成災情，使用空氣電漿技術，製鞋就不再需要使用化學材料，有效避免相關災情發生。

王弘壹表示，目前已經跟寶成集團合作，對方已經在進行試產測試；而不少大型製鞋廠商都在東南亞設廠，因此，公司也將跟隨科技部前往新加坡Echelon新創展，希望尋找更多合作夥伴，前進東南亞市場。（編輯：黃國倫）1070621

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