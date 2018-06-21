優衣庫柳井正：軟銀投資新創企業讓人胃痛 孫正義：這

軟銀集團 (9984-JP) CEO 孫正義週三 (20 日) 表示，他計劃將絕大部分時間用於追尋全球科技投資，以逐步轉移該集團的業務重點。

他說，「我花了 97% 的時間來管理電信業務，卻只有 3% 用於投資。」如果能扭轉這一比例，將使軟銀的成長速度更快。

孫正義的說法符合軟銀集團從本土電信公司轉型為「獨角獸獵人」的過程，一如孫正義所稱的專注於全球的晚期新創企業。

不過一位軟銀集團董事告訴這家日本巨頭的股東，軟銀 CEO 孫正義偏好大筆投資往往虧損的新創企業，這樣的投資行徑讓他感到擔憂。