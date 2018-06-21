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〈財報〉美光毛利、產品線擴增 給股價站臺

鉅亨網2018/06/21 14:09
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美光科技 (MU-US) 公布第 3 季度利潤和下季度預測，都超越了華爾街分析師的預期。

晶片商美光提道近期受益於供應緊張的情況，而電腦和手機的強勁需求更是提高了未來業績的預期。隨著更多客戶希望在智能手機內儲存數據，而企業也慢慢轉向雲端計算，使美光對於中、短期未來相當看好。

美光第 3 季財報顯示：

  • 營收 78 億美元，創歷史新高。
  • 營收 DRAM 佔比 71%，年增率為 56%。
  • 營收 NAND 佔比 25%，年增率為 14%。
  • 毛利達 61%，成長 81% 至 47.2 億美元。
  • EPS 每股純益為 3.15 美元。

美光公司首席財務長 David Zinsner 在與分析師的電話會議中表示，根據約 12.3 億股的份額計算，EPS 應當落在 3.30 美元上下，但目前市調顯示流通股票量只有 11.6 億股。同時，美光債務也降低了許多，自 2017 年來現金首次超越負債。

美光股價週三 (20 日) 盤後上漲 2.73% 來到 60.56 美元。

美光股價日線趨勢圖

CFRA 資深股票分析師 Angelo Zino 提道，擴大的毛利率、大批量的出貨、拓展的 DRAM 及 NAND 產品線都將為美光帶來好處。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 也讚歎移動 (手機) 產品線，提道此部門成長 12% 的營收顯示了美光產品組合的強勢，也將抬高未來的產品售價。

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