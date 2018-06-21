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中央社

教宗批川普卻捧中國 中國地下教友灰心

中央社2018/06/21 14:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡21日專電）教宗方濟各談中梵關係，一些地下教友難過地說，教宗嚴批美國總統川普的移民政策不符合天主教精神，卻對中國政府近日升高宗教迫害的情形未置一詞，讓他們感覺灰心。

匿名的中國地下教會神父說，中國今年施行新的宗教事務條例之後，宗教控制大大升壓，河南有許多天主教堂被拆，聖像、十字架被毀，十八歲以下未成年人被禁止進入教堂，學校和路上都貼了政府標語，要求信徒把對黨的信仰放在基督之上，他們很擔心教宗最近稱讚中國的談論，會讓中國政府更肆無忌憚的迫害地下教會。

不過梵蒂岡電台資深編輯江國雄認為，教宗稱讚中國，沒有什麼特殊政治意涵，過去好幾任教宗也都曾稱讚中國，至於教宗提到寧願冒險也要與中國對話，未必表示教廷要妥協，教宗方濟各是耶穌會士，基因裡就有向前衝的開創性格，教宗只是想改變以往較為消極的對中政策。

對於教宗未批評中國宗教管制問題，江國雄說，他相信教宗完全掌握在中國發生的情形，只是教宗若公開談論，中國馬上就會以教宗干預內政的理由中斷談判，甚至可能讓中國教會的處境更艱難，教宗不提不代表不關切，教宗可能會私下以其他管道來協助。

在中國的天主教社群網站中，教宗說法則引起了不少爭論。

有網友激憤表示，地下教會長期以來為了堅守天主教精神，受到中共政權迫害，現在教宗說很尊重中國，是尊重中國迫害教會嗎？網友質疑教宗是否已和中國達成某種協議。

有網友則擔心教宗被騙，留言指出，在中梵談判當中，教廷是被中國牽著走，手段比不過中國政府。（編輯：紀錦玲）1070621

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