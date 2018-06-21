澎湖跨海馬拉松11月開跑 代言人紀政讚美景

（中央社記者李晉緯台北21日電）菊島澎湖跨海馬拉松將在11月登場，代言人紀政今天表示，澎湖是媲美希臘3島的美麗島嶼，希望大家把握參賽機會，一起體驗澎湖的美好。

2018菊島澎湖跨海馬拉松將於11月4日舉行，即日起報名至9月1日止，主辦單位交通部觀光局今天在台北圓山大飯店舉辦宣傳記者會。

「澎湖灣」是聯合國教科文組織所支持的非營利組織「世界最美麗海灣」的會員之一，這次賽事特別以澎湖美麗的海灣賽道為號召，希望結合運動與觀光，讓更多人看見澎湖的美好。

曾造訪過希臘3島的紀政表示，澎湖的風光絲毫不亞於希臘3島，所以她推薦有計畫到希臘3島旅遊的民眾，「一定要先到澎湖看看」。