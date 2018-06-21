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中央社

搶進東南亞市場 科技部帶新創團隊參展

中央社2018/06/21 14:02
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北21日電）科技部今天宣布，將帶領9個新創團隊，前往新加坡參加東南亞最大的新創展Echelon，並跟當地政府及客戶交流，幫助台灣新創拓展東南亞市場。

Echelon展是東南亞地區規模最大的新創展，每年吸引超過來自30國、250家廠商參展及5000人報名觀展，28日至29日將在新加坡舉行，科技部將帶領9個新創團隊參展，並在現場成立台灣館，吸引國外客戶及投資者。

科技部產學及園區業務司長邱求慧指出，Echelon展是東南亞最具代表性的新創展，可讓台灣新創團隊開拓當地市場跟資源，並連結東南亞一些國家政府資源，進行交流，有助於提升台灣在國際市場能見度。

這次科技部選出的9個新創團隊，有4隊為智慧醫療領域、2隊為智慧製造，其餘分別是人工智慧、網路資安以及數據分析。

參展團隊在各領域都有優秀成果，像是伊勒柏(Winnoz)的產品，是全球唯一可用全血PCR（聚合酶連鎖反應）檢測癌症的可攜式體外診斷裝置，並在一個小時就得知檢測結果。

皮克看見(PicSee)公司則運用影像大霸屏技術和自創縮圖網址技術，提升社群媒體1.5倍的按讚數，幫助使用者瞭解點閱數成長狀況；大氣電漿公司則研發空氣電漿技術，讓製鞋時不再需要使用化學溶劑。

邱求慧說，除了參展外，也會在當地知名創業基地Block 71舉行台灣之夜，透過軟性交流方式，幫新創團隊找尋更多可能合作對象；同時也會參與Echelon大會舉辦的政府閉門論壇，跟其他國家分享並交流新創經驗（編輯：林淑媛）。1070621

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