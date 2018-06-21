搶進東南亞市場 科技部帶新創團隊參展

（中央社記者朱則瑋台北21日電）科技部今天宣布，將帶領9個新創團隊，前往新加坡參加東南亞最大的新創展Echelon，並跟當地政府及客戶交流，幫助台灣新創拓展東南亞市場。

Echelon展是東南亞地區規模最大的新創展，每年吸引超過來自30國、250家廠商參展及5000人報名觀展，28日至29日將在新加坡舉行，科技部將帶領9個新創團隊參展，並在現場成立台灣館，吸引國外客戶及投資者。

科技部產學及園區業務司長邱求慧指出，Echelon展是東南亞最具代表性的新創展，可讓台灣新創團隊開拓當地市場跟資源，並連結東南亞一些國家政府資源，進行交流，有助於提升台灣在國際市場能見度。