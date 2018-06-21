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中央社

保險業擬立自救計畫 中華信評按讚

中央社2018/06/21 14:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北21日電）為與國際接軌，金管會研議建置新一代保險業清償能力監理制度，要求保險公司擬定「生前遺囑」的自救計畫，中華信評表示，這制度對保險業者具正面助益，且不影響業者評等。?

金融監督管理委員會研擬建構新一代保險業清償能力監理制度，著手研究美國與歐洲國家的復原及清理計畫(Recovery and Resolution Planning，簡稱RRP)，以便建立一套可供國內保險公司採用的自救架構。

根據RRP，金管會將要求保險公司預立一份「生前遺囑」的自救計畫，自救計畫重點放在業者在面臨財務壓力時要如何因應，並且避免由政府出面進行紓困。

對於金管會研擬建構保險業新一代清償能力監理制度，中華信評今天表示，這是對整體保險業的一項正面舉措，因為該項計畫將有助於緩和保險公司面臨的違約風險。

中華信評分析師王珮齡表示，根據國際間的作法，自救計畫通常需要保險公司提列額外的資本以為緩衝，並制訂更嚴謹的流動性指標。保險業一旦面臨財務壓力時，混合型債務的持有人必要時亦可能需要吸收損失。

中華信評認為，保險業自救計畫將會促使保險業者更為主動積極地對其資本水準與流動性進行管理。

同時，王珮齡也指出，保險業自救計畫不會影響中華信評對於台灣保險公司的評等，因為中華信評在對保險公司的評等進行評估時，並不會將任何額外的政府支持納入考量。

台灣現行問題保險公司退場主要由保險安定基金處理，而保險安定基金迄今已處理國華人壽、國寶人壽、幸福人壽以及朝陽人壽等多家問題保險公司。至於安定基金標售問題保險公司時賠付的資金來源主要有兩部分，一為保費提撥，二是金融營業稅。（編輯：楊凱翔）1070621

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