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中央社

恙蟲病若無適當治療 死亡率60%

中央社2018/06/21 14:13
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）衛生福利部屏東醫院最近有名女性病患被恙蟲叮咬，卻誤以為是流行性感冒，感染科主任郭政諭表示，恙蟲病如果沒有適當治療，死亡率可高達60%，民眾不可輕忽。

郭政諭表示，這名女性陳姓病患到山區郊遊後10天，一直出現反覆性高燒、寒顫、頭痛與全身痠痛，以為得到流行性感冒，但看了好幾家診所都沒有改善，轉診到屏東醫院。

郭政諭發現病患皮膚出現紅色斑狀丘疹，後背有一焦痂，病患表示，去山區遊玩回來後，就發現後背有一傷口，以為只是一般的小傷口。

郭政諭表示，這是恙蟲幼蟲叮咬的傷口，恙蟲身上的立克次體病菌就是從這裡進入體內，吃幾天藥很快就可痊癒。

郭政諭說，疾病管制署監測資料顯示，台灣全年都有恙蟲病病例發生，歷年恙蟲病病例數從4至5月開始上升，6至7月達到高峰。台灣地區各縣市都有病例報告，屏東縣市也有不少恙蟲病病例發生。

郭政諭強調，恙蟲會停留在草叢中，伺機攀附到經過的人類身上，如果沒做好保護措施，就有可能遭叮咬而感染，遭恙蟲叮咬後約6至21天，患者會出現高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，約5到7天後皮膚會出現紅色斑狀丘疹，被叮咬處通常會出現無痛性焦痂。

郭政諭說，被恙蟲叮咬，如沒有適當治療，死亡率可高達60%，民眾如有接觸山區、草叢等環境，回家後要立即換洗衣服，出現疑似恙蟲病症狀，應盡速就醫並告知醫師旅遊史。（編輯：陳政偉/孫承武）1070621

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