恙蟲病若無適當治療 死亡率60%

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）衛生福利部屏東醫院最近有名女性病患被恙蟲叮咬，卻誤以為是流行性感冒，感染科主任郭政諭表示，恙蟲病如果沒有適當治療，死亡率可高達60%，民眾不可輕忽。

郭政諭表示，這名女性陳姓病患到山區郊遊後10天，一直出現反覆性高燒、寒顫、頭痛與全身痠痛，以為得到流行性感冒，但看了好幾家診所都沒有改善，轉診到屏東醫院。

郭政諭發現病患皮膚出現紅色斑狀丘疹，後背有一焦痂，病患表示，去山區遊玩回來後，就發現後背有一傷口，以為只是一般的小傷口。

郭政諭表示，這是恙蟲幼蟲叮咬的傷口，恙蟲身上的立克次體病菌就是從這裡進入體內，吃幾天藥很快就可痊癒。