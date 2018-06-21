遊客潛水昏迷 三總澎湖分院搶救重生

（中央社澎湖縣21日電）熱愛潛水的劉姓男子在澎湖望安網垵口海域潛水時，溺水陷入重度昏迷，在三總澎湖醫院救治下逐漸恢復。三總澎湖分院今天舉行重獲新生感恩會，劉男感謝醫療團隊的救命。

澎湖縣政府消防局長葉天恭今天在重獲新生感恩會表示，59歲的劉姓男子家住台南，9日與友人一起到澎湖望安網垵口潛水，不幸溺水陷入昏迷，所幸隨行友人搶救，現場有3位遊客協助施行心肺復甦術（CPR），並由警消護送至望安衛生所急救，最後由海巡隊護送至三總澎湖分院急救。

三總澎湖分院長張芳維表示，劉男當天送達三總澎湖分院時，呈現重度昏迷，指數只有3分的狀況，並有吸入性的肺炎並引發敗血性休克，情況危急。