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中央社

遊客潛水昏迷 三總澎湖分院搶救重生

中央社2018/06/21 14:12
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社澎湖縣21日電）熱愛潛水的劉姓男子在澎湖望安網垵口海域潛水時，溺水陷入重度昏迷，在三總澎湖醫院救治下逐漸恢復。三總澎湖分院今天舉行重獲新生感恩會，劉男感謝醫療團隊的救命。

澎湖縣政府消防局長葉天恭今天在重獲新生感恩會表示，59歲的劉姓男子家住台南，9日與友人一起到澎湖望安網垵口潛水，不幸溺水陷入昏迷，所幸隨行友人搶救，現場有3位遊客協助施行心肺復甦術（CPR），並由警消護送至望安衛生所急救，最後由海巡隊護送至三總澎湖分院急救。

三總澎湖分院長張芳維表示，劉男當天送達三總澎湖分院時，呈現重度昏迷，指數只有3分的狀況，並有吸入性的肺炎並引發敗血性休克，情況危急。

張芳維說，所幸在內科醫師黃嘉崙等醫療團隊插管並全力搶救，在加護病房觀察10天，劉男甦醒轉危為安，並在18日轉入一般病房，逐漸恢復。

三總澎湖分院今天在院區為劉男舉辦重獲新生感恩會，劉男與家屬感謝三總澎湖分院長張芳維與醫療團隊的急救，表達由衷的感激與肯定。

張芳維表示，澎湖目前正值觀光旅遊旺季，時有遊客溺水意外，其中劉男是案例中較為特殊的重症案例，三總醫療團隊全力搶救，終讓患者轉危為安，也證明三總在地醫療獲得肯定，劉男也在慶生感恩會後搭機返台。（編輯：陳政偉/孫承武）1070621

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