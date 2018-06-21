中國拒收後 全球料有上億噸塑膠垃圾待解決

研究指出，連同每個人所用的瓶子、袋子與食物包裝袋，截至2017年塑膠累積產量達83億公噸，每年甚至會有100萬噸的塑膠製品非法流通，100萬噸這個量很難具體形容，大約相當於62.1萬輛特斯拉（Tesla）Model3汽車，世界上全部7億支iPhone總共約達10萬噸。

彭博（Bloomberg）報導，根據喬治亞大學（University of Georgia）研究人員所做的一份聯合國全球貿易分析，結論認為到了2030年，估計會有1.11公噸的塑膠垃圾待掩埋或回收。

（中央社紐約20日綜合外電報導）中國自1992年首度發布資料以來，已進口1.06億噸瓶罐、袋子與包裝紙等廢棄物。中國去年宣布不再進口外國垃圾後，一份研究指出，12年內全球會有超過1億噸的塑膠垃圾待解決。

全部的塑膠製品有近4/5是送垃圾場掩埋或流入自然環境，僅1/10會被焚化。每年會有數百萬噸流向海洋，破壞海灘、汙染北太平洋。人們生產出的全部塑膠製品只有9%被回收，而中國在2016年包辦了回收量的一半，約740萬公噸。

報告表示，儘管規模不若中國，但像印度、越南、馬來西亞已進口更多塑膠垃圾；越南近期還因裝載塑膠垃圾的船隻阻礙到港口而暫停進口。

研究人員表示，自從1950年代初開始大量生產塑膠製品以來，每年產量已從約200萬噸，暴增至2015年的3.22億噸，目前塑膠製品產量遠超過人們能有效處理的量，且預期供給需求只會更多，令人憂心目前的回收率恐將難以維持。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070621