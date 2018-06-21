NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂薔秀戰袍　小露事業線秀好身材吳宗憲不識男神　主持亂問超尷尬凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

中國拒收後 全球料有上億噸塑膠垃圾待解決

中央社2018/06/21 14:13
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社紐約20日綜合外電報導）中國自1992年首度發布資料以來，已進口1.06億噸瓶罐、袋子與包裝紙等廢棄物。中國去年宣布不再進口外國垃圾後，一份研究指出，12年內全球會有超過1億噸的塑膠垃圾待解決。

彭博（Bloomberg）報導，根據喬治亞大學（University of Georgia）研究人員所做的一份聯合國全球貿易分析，結論認為到了2030年，估計會有1.11公噸的塑膠垃圾待掩埋或回收。

研究指出，連同每個人所用的瓶子、袋子與食物包裝袋，截至2017年塑膠累積產量達83億公噸，每年甚至會有100萬噸的塑膠製品非法流通，100萬噸這個量很難具體形容，大約相當於62.1萬輛特斯拉（Tesla）Model3汽車，世界上全部7億支iPhone總共約達10萬噸。

全部的塑膠製品有近4/5是送垃圾場掩埋或流入自然環境，僅1/10會被焚化。每年會有數百萬噸流向海洋，破壞海灘、汙染北太平洋。人們生產出的全部塑膠製品只有9%被回收，而中國在2016年包辦了回收量的一半，約740萬公噸。

報告表示，儘管規模不若中國，但像印度、越南、馬來西亞已進口更多塑膠垃圾；越南近期還因裝載塑膠垃圾的船隻阻礙到港口而暫停進口。

研究人員表示，自從1950年代初開始大量生產塑膠製品以來，每年產量已從約200萬噸，暴增至2015年的3.22億噸，目前塑膠製品產量遠超過人們能有效處理的量，且預期供給需求只會更多，令人憂心目前的回收率恐將難以維持。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070621

遊客潛水昏迷 三總澎湖分院...禁用塑膠吸管期程 環團籲政...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan