查諷扁行動遭要求迴避 法學界聲援陳師孟

被約詢對象、時任台北地檢署主任檢察官慶啟人提出迴避申請，經紀律委員會決議，認為陳師孟過去與陳水扁有密切的職務關係，應迴避，監察院長張博雅核示，尊重委員會決定。

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為此舉蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，這是他自動調查的第一案。

對此，紀律委員會幕僚單位回應表示，紀律委員會審議所有迴避案，都是依照監察委員自律規範的規定處理。

（中央社記者溫貴香、劉麗榮台北21日電）監察委員陳師孟查諷扁行動劇，監院紀律委員會認為須迴避。學者、律師等團體今天出面聲援陳師孟，質疑政治操作、違憲違法，立委蔡易餘等人已提案修法，擬下會期排審。

清華大學科技法律研究所教授黃居正、作家也是凱達格蘭學校校長金恆煒、律師黃帝穎、民進黨立委蔡易餘等人上午召開記者會聲援監委陳師孟。

黃居正說，監院調查諷扁行動案時約詢 8 位檢察官及前總統陳水扁，大家都沒有意見，只有前檢察官慶啟人要求迴避，其餘被約詢人均心平氣和接受詢問，並未主張陳師孟有偏頗之虞而提出異議。

他表示，紀律委員會竟僅因慶啟人一人的要求，即認定陳師孟與陳水扁有因過往職務從屬關係，致生偏頗而要求陳孟監委迴避，顯與常理及比例原則有違。黃居正強調，這是一項政治操作。

金恆煒表示，九七年修憲後即明文規定，監委「依據法律獨立行使職權」，且根據大法官釋字第530號闡明「獨立」的意思在「不受任何干涉」，「僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉」，且強調這是「自由民主憲政秩序、權力分立與制衡之重要原則」。

他表示，監院紀律委員會自訂的內規根本牴觸憲法，當然無效，監院應重組紀律委員會，荒謬的監院違法違憲，黨國監委的結構要靠新的監委來打破，讓監委成為人民的監委。

黃帝穎說，檢察官起訴書、法官判決書要具名，國會開會全程轉播，唯獨監察委員彈劾表決不用記名，正當性何在？

蔡易餘也說，監察院紀律委員會通過荒謬的決議讓不必迴避的人迴避，這是侵犯了監察委員獨立行使職定，絕對不應再容忍藉由程序規則，濫行剝奪監委職權的行為。

蔡易餘表示，他與民進黨立委鄭寶清已提案修正監察法第13條規定，監察院人員對於彈劾案，在審議過程中，應公開直播為之。監察院於彈劾案移付懲戒機關時，應公布之。立法院新會期9月開議後將盡速排案審查。（編輯：李淑華）1070621