NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂薔秀戰袍　小露事業線秀好身材吳宗憲不識男神　主持亂問超尷尬凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

查諷扁行動遭要求迴避 法學界聲援陳師孟

中央社2018/06/21 14:10
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者溫貴香、劉麗榮台北21日電）監察委員陳師孟查諷扁行動劇，監院紀律委員會認為須迴避。學者、律師等團體今天出面聲援陳師孟，質疑政治操作、違憲違法，立委蔡易餘等人已提案修法，擬下會期排審。

對此，紀律委員會幕僚單位回應表示，紀律委員會審議所有迴避案，都是依照監察委員自律規範的規定處理。

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為此舉蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，這是他自動調查的第一案。

被約詢對象、時任台北地檢署主任檢察官慶啟人提出迴避申請，經紀律委員會決議，認為陳師孟過去與陳水扁有密切的職務關係，應迴避，監察院長張博雅核示，尊重委員會決定。

清華大學科技法律研究所教授黃居正、作家也是凱達格蘭學校校長金恆煒、律師黃帝穎、民進黨立委蔡易餘等人上午召開記者會聲援監委陳師孟。

黃居正說，監院調查諷扁行動案時約詢 8 位檢察官及前總統陳水扁，大家都沒有意見，只有前檢察官慶啟人要求迴避，其餘被約詢人均心平氣和接受詢問，並未主張陳師孟有偏頗之虞而提出異議。

他表示，紀律委員會竟僅因慶啟人一人的要求，即認定陳師孟與陳水扁有因過往職務從屬關係，致生偏頗而要求陳孟監委迴避，顯與常理及比例原則有違。黃居正強調，這是一項政治操作。

金恆煒表示，九七年修憲後即明文規定，監委「依據法律獨立行使職權」，且根據大法官釋字第530號闡明「獨立」的意思在「不受任何干涉」，「僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉」，且強調這是「自由民主憲政秩序、權力分立與制衡之重要原則」。

他表示，監院紀律委員會自訂的內規根本牴觸憲法，當然無效，監院應重組紀律委員會，荒謬的監院違法違憲，黨國監委的結構要靠新的監委來打破，讓監委成為人民的監委。

黃帝穎說，檢察官起訴書、法官判決書要具名，國會開會全程轉播，唯獨監察委員彈劾表決不用記名，正當性何在？

蔡易餘也說，監察院紀律委員會通過荒謬的決議讓不必迴避的人迴避，這是侵犯了監察委員獨立行使職定，絕對不應再容忍藉由程序規則，濫行剝奪監委職權的行為。

蔡易餘表示，他與民進黨立委鄭寶清已提案修正監察法第13條規定，監察院人員對於彈劾案，在審議過程中，應公開直播為之。監察院於彈劾案移付懲戒機關時，應公布之。立法院新會期9月開議後將盡速排案審查。（編輯：李淑華）1070621

7月電子期金融期齊跌遊客潛水昏迷 三總澎湖分院...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan