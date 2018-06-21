去年頒獎麥克風頻出包 陶喆再受邀金曲頒獎人

2017年陶喆擔任金曲頒獎人時，麥克風卻接連出包「消音」，甚至更換好幾支依舊「無聲」，場面一度尷尬。經歷這場「特殊」經驗後，今年金曲獎再度邀他頒發同獎項「最佳單曲製作人」及「最佳專輯製作人」，陶喆表示，很開心可以再度擔任典禮頒獎人，「受邀頒獎是一種肯定，非常期待」。

「第29屆金曲獎頒獎典禮」23日在台北小巨蛋舉行，今天宣布頒獎嘉賓名單，包括吳青峰、彭佳慧、曾國城、黃韻玲、家家、桑布伊、張秀卿、康康、徐佳瑩、李玖哲、徐若瑄、陳復明、頑童MJ116、陶喆、張信哲、艾怡良、方大同等人。

（中央社記者江佩凌台北21日電）金曲獎進入倒數階段，今天宣布頒獎人名單，包含去年頒獎時麥克風頻出狀況的歌手陶喆，再度擔任同獎項頒獎嘉賓，還有具備歌手、演員身分的徐若瑄，相隔14年再度受邀頒獎。

頒獎名單中，還有熟悉的「嬌點」，是曾分別於2002年及2004年，與日本偶像團體V6及安七炫一同頒獎的徐若瑄，此次她相隔14年再度擔任頒獎嘉賓，徐若瑄表示，這次出席不僅以實際行動支持金曲獎，也盼喚醒大家她「音樂人」的身分。

另外，樂團「蘇打綠」主唱吳青峰首度以個人身分受邀頒發「年度歌曲獎」，他表示，每一首歌都可能是每人的年度歌曲，但對他來說，參與金曲是對每一位在歌曲中努力的音樂家們與評審們的致敬。

表演部分，是入圍者也是表演者的林俊傑，將帶來「Little Big Us」表演節目，運用AR擴增實境呈現「翻轉小巨蛋」的特殊效果，這套項科技曾運用在「ID4星際重生」、「美女與野獸」、「復仇者聯盟2」等好萊塢電影中。

轉播單位台視表示，今年共出動25部攝影機、3部OB轉播車和3部SNG車，精準捕捉星光大道及頒獎典禮的即時畫面，並在全長為90公尺的星光大道，無論晴雨皆搭設百萬雨棚；此外，今年舞台採用大量LED彩幕，搭配多元升降高低組合模式，創造出表演節目及頒獎橋段豐富的視覺饗宴。（編輯：黃于）1070621