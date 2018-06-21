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台股盤後－當沖壓抑指數 被動元件再現虎頭蛇尾 小漲

鉅亨網2018/06/21 14:20
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台股今 (21) 日盤勢遇到當沖交易影響，尾盤賣壓湧現，其中被動元件族群依然延續昨日走勢，早盤走高後又出現拉回，儘管生技及 MOSFET 獲買盤推升，電子三雄台積電及大立光穩盤，不過指數盤中衝高到 10992 點之後就拉回，仍無法攻克 11000 點關卡，終場僅小漲 13.63 點，以 10941.07 點作收，成交值 1368.6 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是出現開平高走高，終場上漲 1.95 點，以 155.57 點作收，成交值 367.34 億元。

台股類股今天呈現漲略多於跌，其中漲幅最高的是貿易百貨類股，漲幅達 2.3%，電器電纜、生醫、食品等也漲逾 1%，化學生醫、觀光、塑膠、光電、建材營造、半導體、其他類、通信網路、資訊服務、水泥、化學、電機機械、金融等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、汽車、電子零組件、鋼鐵、橡膠、造紙、電腦設備、玻陶、其他電子、電子通路、紡纖、航運等。

電子三雄今天呈現一強一平一弱，其中股王大立光漲幅相對較高，繼續站上 4500 元大關，下周即將除息的台積電，走勢也平穩，全場均在平盤之上，至於明天將召開股東會的鴻海，由於 FII 股價表現仍偏弱，也讓鴻海早盤雖然一度翻紅，但是終場仍以小黑作收。

至於 MOSFET 概念股及生技族群，今天也見到買盤湧現，包括杰力極大中都亮燈漲停，尼克森及富鼎漲幅也均超過 4%。生技族群部分，保瑞及高端疫苗漲停，寶齡富錦、慧智、藥華藥、益得、佰研、泰福 - KY、佐登 - KY、大江、科妍、全宇生技 - KY 等，漲幅也同樣超過 4%。

金融股則是由金控雙雄國泰金及富邦金穩盤，包括新光金、富邦金、聯邦銀、元富證、群益期等均收紅。

被動元件則是因為當沖熱度不減，持續呈現個股表現，股后國巨前半場均維持紅盤，不過午盤過後賣壓湧現，尾盤宣告失守 1000 元大關，奇力新、大毅、華新科等也是開高震盪，終場以平盤或是小黑作收，不過也是有強勢漲停的個股，包括獲奇力新以溢價 20% 合併的美桀，以及智寶、鈞寶等，均以漲停作收。

分析師王信傑表示，被動元件族群目前仍續遭當沖賣壓沖洗籌碼，也讓市場擔憂強勢指標恐有回測壓力，至於大盤指數早上攻高到 10992 點後，隨即出現壓回，顯示 11000 點上方仍有壓力，預料明日指數仍會再試圖攻堅，但是如果無法攻上，由於下周一台積電將進行除息，將讓台股上攻 11000 點的難度增加。

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〈財報〉美光毛利、產品線擴...〈晶電股東會〉紅光照明產能...

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