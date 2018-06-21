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遠百股東會拚持續展店　徐旭東：信義店2019年開幕

記者彭夢竺／台北報導2018/06/21 15:01
▲遠東集團董事長暨遠東銀行副董事長徐旭東。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）
▲遠東集團董事長暨遠東銀行副董事長徐旭東。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）

遠東百貨今（21）日召開股東會，遠東集團董事長徐旭東表示，零售業非常有趣也很有挑戰，營業額要增加，利潤也要爭取，未來還會持續展店，但是算盤要打得精，明年在信義區的第五代店就會開出，隔年竹北購物中心也會接力開幕。

遠百零售體系包括遠百、轉投資的遠東SOGO、愛買、city’super等，目前橫跨兩岸有50個營運據點，106年合併營業額1,173億元，合併稅後淨利為18.5億元，成長24%，每股盈餘1.09元，成長35%，每股發放現金股利1元，盈餘分配率高達92%，其中，母公司遠東百貨營業額437.9億元與營業利益18.8億元雙雙再創新高。

除了持續強化既有店穩定成長之外，也將持續開發新市場，擴大市場規模。針對展店計畫，第五代店信義遠百即將於2019年開幕，隔年竹北購物中心也將接力開幕，屆時全台店將數增為12家，營業面積大幅成長3成，在兩岸布局策略上，也將依據市場環境強化既有店規模並適時調整經營方向，同時也會慎重選擇適當的地點，持續展店，併購、購地自建或跨業合作等，都是可能的選項。

徐旭東表示，近幾年零售市場持續轉型，不是只有賣東西而已，更要給消費者一個良好的購物體驗，就算只是進來買一杯咖啡都很歡迎，「因為今天不買，可能過兩天就會來買。」他認為，零售業非常有趣，但也很有挑戰，不僅營業額要增加，利潤也要爭取，未來還會持續展店，但是算盤要打得精，因為有不少競爭對手，所以選擇要更謹慎，地點會是關鍵。

關鍵字遠東百貨遠百信義店徐旭東sogo愛買
入主新莊副都心　應「贏在起跑點」

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