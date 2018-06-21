遠百股東會拚持續展店　徐旭東：信義店2019年開幕

遠東百貨今（21）日召開股東會，遠東集團董事長徐旭東表示，零售業非常有趣也很有挑戰，營業額要增加，利潤也要爭取，未來還會持續展店，但是算盤要打得精，明年在信義區的第五代店就會開出，隔年竹北購物中心也會接力開幕。

遠百零售體系包括遠百、轉投資的遠東SOGO、愛買、city’super等，目前橫跨兩岸有50個營運據點，106年合併營業額1,173億元，合併稅後淨利為18.5億元，成長24%，每股盈餘1.09元，成長35%，每股發放現金股利1元，盈餘分配率高達92%，其中，母公司遠東百貨營業額437.9億元與營業利益18.8億元雙雙再創新高。