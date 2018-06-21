影／殉職飛官吳彥霆公祭追晉中校　遺憾還有未完成約定

空軍第五聯隊F-16飛官吳彥霆少校在執行漢光演習任務時不幸殉職，今(21)日上午舉行告別式，以編隊三號機拉升離場的「悼念隊形」，送別吳彥霆。
一句「老公，我愛你」，已故F-16中校飛官吳彥霆的遺孀林芳瑩今天正式向他道別，告別式上也細數著5年來的生活點滴，讓她在現場泣不成聲。更遺憾的是吳彥霆一家3口，從未拍過全家福照片，這也成為了他的遺孀心中永遠的痛。「我知道你盡力了，我與兒子會好好過生活，盼勿牽掛」，她最後也深情地再次輕輕的說聲「老公我愛你」。
總統蔡英文今天也親臨弔唁，並頒發旌忠狀。國防部長嚴德發頒授旌忠狀、追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等、三等宣威等獎章，並追晉中校，並由覆旗官為遺靈覆旗，場面肅穆。
公祭典禮結束後，進行啟靈儀式，由憲兵班執行「發矧槍」（鳴槍），並由4架F-16型機進行編隊衝場，向吳彥霆致上最崇高的敬意及追思，而吳彥霆最後將安厝於碧潭空軍烈士公墓忠靈塔。
▲國防部長嚴德發頒授旌忠狀、追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等、三等宣威等獎章，並追晉中校，由吳爸爸代領。（圖／記者鄭志宏攝）
▲遺孀林芳瑩送別摯愛最後一程。（圖／記者鄭志宏攝）
▲吳彥霆中校最後將安厝於碧潭空軍烈士公墓忠靈塔。（圖／記者鄭志宏攝）