影／殉職飛官吳彥霆公祭追晉中校　遺憾還有未完成約定

空軍第五聯隊F-16飛官吳彥霆少校在執行漢光演習任務時不幸殉職，今(21)日上午舉行告別式，以編隊三號機拉升離場的「悼念隊形」，送別吳彥霆。

一句「老公，我愛你」，已故F-16中校飛官吳彥霆的遺孀林芳瑩今天正式向他道別，告別式上也細數著5年來的生活點滴，讓她在現場泣不成聲。更遺憾的是吳彥霆一家3口，從未拍過全家福照片，這也成為了他的遺孀心中永遠的痛。「我知道你盡力了，我與兒子會好好過生活，盼勿牽掛」，她最後也深情地再次輕輕的說聲「老公我愛你」。