車聯網發佈數位鑰匙標準1.0版 帶iPhone出門

由電子和汽車產業的企業組成，聯盟現任總裁是三星美國研究中心標準與技術總監 Mahfuzur Rahman，他負責監督車聯網聯盟。並與通用汽車、大眾汽車、戴姆勒、標誌雪鐵龍集團、本田等公司代表共同擔任董事會成員。

透過此標準規範，CCC 希望讓車廠和手機設備廠能一起創造可互相操作的數位鑰匙標準。

車聯網聯盟的數位鑰匙規範對所有成員公司開放，包括小米，HTC、蘋果、華為和三星等。

數位鑰匙技術具有廣泛的用途，如共享汽車、汽車租賃，大眾車主也可無鑰匙開車等，在安全無虞的前提下提供更高的便利性。

目前，CCC 已經開始研究數位鑰匙 2.0 規範，預計明年第一季完成，屆時該規範將在車輛和智能設備之間提供標準化的身份驗證協議，確保不同智能設備和車輛之間的互操作性。

科技大廠爭相投入「利用行動設備解鎖車輛」這項競賽上，例如蘋果申請利用 iPhone 或 Apple Watch 藍芽連結傳送代碼解鎖車子的專利；BMW 部分車款就可以用智慧手機來上鎖或開鎖；現代汽車也推出一款 Android Wear 智慧錶，可以連結其 Blue Link 系統來啟動車輛引擎，或者解鎖和上鎖車門。該設備也能用語音辨識功能，在停車場找尋忘記停哪的車；軟體工程公司 Eleks Lab 開發出一款 app，可以在 Apple Watch 上運作，讓特斯拉 Model S 的駕駛用來上鎖車子、打開頭燈並顯示停放位置。

在智慧化時代，智慧手機取代了眾多設備，如今要取代小小一把車鑰匙似乎也不是太意外的事，雖然汽車產業有高度安全標準，但在各科技大廠與車廠戮力下，應該指日可待。