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〈晶電股東會〉紅光照明產能近滿載 Q3照明與背光需

鉅亨網2018/06/21 14:21
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LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (21) 日召開股東會，展望第 3 季，晶電總經理周銘俊表示，第 3 季預期背光與照明拉貨動能可望於逐步復甦，7 月表現應與 6 月差異不大，但 8 月起可望回溫；目前紅光照明產能幾乎滿載，預期第 3 季植物照明、汽車應用等紅外線照明部分需求將會持續成長。

在先前法說會上，周銘俊就曾表示，今年第 2 季受到背光與照明需求放緩影響，預期將為今年營運谷底，但應可達單季損平。展望第 3 季，周銘俊指出，照明客戶在第 2 季紛紛消化庫存，而第 3 季由於庫存已逐漸消化，加上感恩節等大節慶來臨，且背光需求也明顯回溫，預期背光與照明拉貨動能可望於第 3 季逐步復甦，7 月表現應與 6 月差異不大，但 8 月起可望回溫。

目前晶電四元 LED 營收占比已從過去的 25% 提高至 35%，下半年可望維持在 30% 至 40% 區間。周銘俊表示，目前紅光照明產能幾乎滿載，預期第 3 季植物照明、汽車應用等紅外線照明部分需求將會持續成長，看好未來 IR 與車用需求將成為四元 LED 主要動能。

至於藍光部分，周銘俊指出，雖然需求逐步加溫，但市場仍過剩，價格面受到中國擴產壓力，預期第 3 季藍光營收可望提升，會比第 2 季好，但不太可能與去年水準相近。

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