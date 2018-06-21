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政治

分屍案震驚全台　賴清德指示：加強性平、情感教育

記者林仕祥／台北報導2018/06/21 14:43
▲行政院長賴清德表示，社會近來發生數起分屍案，有些因感情糾紛造成，也有不尊重身體自主權所造成，凸顯我國教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性平及情感親密關係教導。（資料照／NOWnews）
▲行政院長賴清德表示，社會近來發生數起分屍案，有些因感情糾紛造成，也有不尊重身體自主權所造成，凸顯我國教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性平及情感親密關係教導。（資料照／NOWnews）

近來台灣社會發生數起殺人分屍案，引起國人不安及焦慮，行政院長賴清德今（21）日表示，這些重大兇殺案件，有些因感情糾紛造成，也有不尊重身體自主權所造成，凸顯我國教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性平及情感親密關係教導，請教育部及各地方政府一起努力，將性平與感情教育扎根於日常生活中。

賴清德表示，社會近來發生數起重大兇殺案件，檢、警機關已立即循線逮捕特定嫌疑人，並正深入調查中，請法務部及內政部警政署積極偵辦，讓案情真相早日水落石出，安定社會人心。

賴清德強調，面對這些人性極端負面的案件，犯罪者雖會被司法制裁，但刑法只是事後處理機制，事前預防才能真正解決問題。我國教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導，而尊重生命的觀念，也必須要融入各級學校課程教學範圍。請教育部及各地方政府共同努力，將性平與感情教育札根於日常生活中。

賴清德指示，請相關部會持續落實社會安全網各項工作，從根本控管，消弭各項社會安全風險因子。他呼籲社會大眾，在遭遇困難之際，可主動尋求社政與醫療體系的支持，如有發覺可疑人事，也應勇於向主管機關通報，只要對周遭人士多一分關懷與警覺，就能讓國人多一分安全保障。

此外，由於賴清德擔任台南市長時，曾明確指出「廢死共識，國內未形成」，媒體追問政院對廢死議題的立場，行政院發言人徐國勇表示，台灣現在刑法中還是有死刑，但執行死刑需要經過相當謹慎的程序，是否執行死刑，是法務部的權責。他也表示，雖然近來發生幾件驚悚的社會案件，但台灣的治安水準，在世界上是名列前茅的，即使任何完美社會，都會有一些犯罪事件發生，包括北歐國家，也會有不幸案件發生，整體來看台灣的治安狀況，不但外國客肯定，相信國人對台灣的治安也有信心。
 

關鍵字賴清德分屍案性平教育廢死
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