分屍案震驚全台　賴清德指示：加強性平、情感教育

近來台灣社會發生數起殺人分屍案，引起國人不安及焦慮，行政院長賴清德今（21）日表示，這些重大兇殺案件，有些因感情糾紛造成，也有不尊重身體自主權所造成，凸顯我國教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性平及情感親密關係教導，請教育部及各地方政府一起努力，將性平與感情教育扎根於日常生活中。

賴清德表示，社會近來發生數起重大兇殺案件，檢、警機關已立即循線逮捕特定嫌疑人，並正深入調查中，請法務部及內政部警政署積極偵辦，讓案情真相早日水落石出，安定社會人心。

賴清德強調，面對這些人性極端負面的案件，犯罪者雖會被司法制裁，但刑法只是事後處理機制，事前預防才能真正解決問題。我國教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導，而尊重生命的觀念，也必須要融入各級學校課程教學範圍。請教育部及各地方政府共同努力，將性平與感情教育札根於日常生活中。