看金金併　信評：可增銀行競爭力　但資本水準恐受壓

針對金管會鬆綁以「金控」為主體的金融整併門檻，並開放「敵意併購」，信評公司認為，應可改善整體金融服務業的整併與競爭態勢，但業者如何維持本身資本水準的穩健性仍相當重要，資本水準恐有壓力。

金管會近期宣布，金控公司與銀行在進行併購時的首次持股比率僅需10%，且在併購期間，還可因為對該投資部位進行的資本風險計提較低而受惠，但併購期間將不超過3年。

中華信評分析，由於台灣金融主管機關將給予欲進行併購的金控與銀行更大彈性優惠，應可改善整體金融服務業的整併與競爭態勢。個別業者也可因計算法定資本適足率的彈性空間加大而受惠，但業者如何維持本身資本水準的穩健性依相當重要，這是因為儘管主管機關以降低相關資本風險計提的方式，做為鼓勵金融業併購的誘因，但在中華信評對風險調整資本的評估中，來自這類標的投資的風險並不會改變。