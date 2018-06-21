看金金併　信評：可增銀行競爭力　但資本水準恐受壓

針對金管會鬆綁以「金控」為主體的金融整併門檻，並開放「敵意併購」，信評公司認為，應可改善整體金融服務業的整併與競爭態勢，但業者如何維持本身資本水準的穩健性仍相當重要，資本水準恐有壓力。
金管會近期宣布，金控公司與銀行在進行併購時的首次持股比率僅需10%，且在併購期間，還可因為對該投資部位進行的資本風險計提較低而受惠，但併購期間將不超過3年。
中華信評分析，由於台灣金融主管機關將給予欲進行併購的金控與銀行更大彈性優惠，應可改善整體金融服務業的整併與競爭態勢。個別業者也可因計算法定資本適足率的彈性空間加大而受惠，但業者如何維持本身資本水準的穩健性依相當重要，這是因為儘管主管機關以降低相關資本風險計提的方式，做為鼓勵金融業併購的誘因，但在中華信評對風險調整資本的評估中，來自這類標的投資的風險並不會改變。
中華信評認為，台灣銀行業高度零散的結構已導致業者的獲利能力偏低，而併購彈性的提升可以鼓勵台灣銀行業進行整併。過去5年期間，台灣銀行業平均資產報酬率的平均值約在0.6%，屬於亞洲地區獲利較弱的銀行體系。
再者，就台灣2017年底時的銀行體系總資產來看，前3大銀行的占比僅為1/4，因此不論是從國內或是全球的角度來看，中華信評認為，任何具實質效益的產業整併都能適當提升台灣銀行業者的競爭力。
不過，即便新提出最長可達3年的降低資本風險計提的優惠措施，可以減輕業者因進行併購行動而增加的負擔，中華信評在計算資本風險計提時使用的方法和主管機關的作法並不相同，採取的是具全球一致性的風險調整資本評估方法，因此無法比照本地主管機關偶爾給予業者彈性調整空間，加上併購活動長期雖可以提升銀行業的競爭力，但中華信評認為，個別銀行仍需考量這類併購行動對其資本可能造成的立即性影響，並應致力維持其信用結構的強度。