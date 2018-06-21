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Volvo加入德國製造商行列 呼籲川普取消汽車關稅

鉅亨網2018/06/21 14:30
鉅亨網 / NOWnews
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美國總統川普擬對進口汽車課徵 25% 的關稅，此舉引發各國汽車製造商擔憂，德國車商表態支持取消美國與歐洲之間的汽車關稅，中國吉利汽車旗下 Volvo 汽車執行長亦表示認同取消汽車關稅，認為這對美國和產業才是有利的決策。

中國擁有的瑞典品牌 Volvo，週三 (20 日) 於美國南卡羅萊納州啟用新工廠，估計每年可生產 15 萬輛汽車，執行長 Håkan Samuelsson 接受《USA Today》採訪時表示，他支持完全取消美國與歐洲和中國間的汽車關稅，他認為這樣對產業和美國是好的。

該工廠預計將製造 Volvo S60 系列轎車，目前雇用約 900 人，預計今年年底增加至 1500 人，若是工廠達到產能顛峰，則需 4000 名員工，Samuelsson 表示，他們希望這此工廠製造的車輛，可以同時賣往歐洲和中國，但若歐洲和中國的汽車關稅突然提升，則事情會變得很困難。

川普決定向從中國進口的車輛課徵 25% 的關稅，中國做為報復，將從 7 月 6 日起，把美國進口汽車關稅提高至 40%。Samuelsson 向《路透社》說道，「如果有貿易限制，我們將無法提供如計劃中一般多的工作機會」。

與此同時，《華爾街日報》報導，德國汽車製造商 BMW、Volkswagen 與 Daimler 提議，取消歐盟對美國進口車的 10% 關稅。美國目前對歐洲製造的汽車徵收 2.5% 的關稅，輕型卡車則是 25%。

總而言之，這些汽車製造商的動作，皆顯示在美國沒有太多製造工廠的外國汽車製造商，對於川普揚言提高汽車關稅皆感到擔憂。

根據巴克萊的數據，BMW、Volkswagen 與 Daimler 在美國進行一些系列的汽車組裝，但遠不及在美國銷售量的一半。若關稅提升，汽車製造商或是消費者必然有一方需承擔提升的價格。

Volvo 面臨類似的情況，儘管該公司已開始在美國建造汽車製造廠，但大部分在美國的銷售，仍是從歐洲和中國進口，因此，若川普考慮取消汽車關稅，對 Volvo 將會是一大利多。

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