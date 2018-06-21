歐股盤前─貿易戰疑慮緩解 指數期貨走揚

市場對貿易戰的擔憂，略有緩解，今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 21 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨上漲 0.17%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.26%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.12%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.32%。

白宮最新報告指出，中國的經濟侵略行徑，已對美國及全球造成威脅。

報告稱，中國的經濟侵略行為，包括在網路與現實世界中，竊取科技和智慧財產。