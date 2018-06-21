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新事業成長引擎強勁帶動 佳世達今年營收續揚

鉅亨網2018/06/21 14:28
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佳世達 (2352-TW) 今年持續進行購併，加速轉型計畫，董事長陳其宏今 (21) 日在股東會後透露，3 大事業營運仍可穩定成長，其中新事業成長則會相當大，其中第 2 季 IPC 解決方案表現優於首季，貢獻超過醫療，醫療營收今年則可成長 2 成，整體佳世達在現有事業與新事業雙引擎成長下，全年營收將較去年成長，不過，獲利表現受原物料、匯率及美中貿易戰等變數影響。

陳其宏指出，集團優化現有事業及醫療、IPC 解決方案等 3 隻腳布局成效顯現，今年包括投影機和顯示器持續成長，5 月顯示器出貨 200 萬台，創下歷史新高，今年在顯示器代工加上品牌出貨上看 2000 萬台，較去年 1960 萬台增加；去年投影機出貨 150 萬台，居全球第二，今年出貨約 150-200 萬台。

他表示，新事業今年成長相當大，去年醫療相關營收 60 億元，預估今年可成長 20%； 另外在 IPC 解決方案部分，去年併入拍檔及友通，今年第 2 季營收比第 1 季更好，貢獻將超過醫療；陳其宏說，未來 5 年期望新事業都維持高成長。

陳其宏說，在醫療事業上，目前醫院的營運健康，將持續加強重點專科建設，南京醫院眾多科室陸續通過南京醫院協會組織的省、市、軍隊專家組的審核，已被正式確認為南京市醫學重點專科，另外超音波跟口腔在中國市場也有不錯機會，預計效益可在明年逐漸發酵；明基透析跟虹韻助聽器則是積極佈建通路中。

陳其宏強調，2022 年在醫療和解決方案相關營收占比將達 5 成，高附加價值事業營收過半，就代表轉型成功；他坦言，未來獲利跟不上的產品就會慢慢減少。

陳其宏指出，在 3 大營運方向上穩定成長，大聯盟成員版圖將愈來愈完整，後續將持續規畫安排各成員合作模式，從製造、聯合採購、通路共享產生加乘效益。

他說，友通 (2397-TW) 跟拍檔從單點產品轉向系統及軟硬整合，可透過大聯盟成員互補效應，提升營運面向，從友通布局來看，大聯盟提供製造、經濟規模、產品整合跟客戶的綜效，讓友通從版卡跨足到多領域系統產品，同時切入特殊需求的客戶，且透過佳世達得到工廠跟整合者的資源，提升獲利。

陳其宏透露，考量 IPC 業態的變化，友通將持續併購來強化自動化、醫療與交通運輸等垂直應用領域。

物聯網布局部分，看好未來 5G 發展，佳世達已成為明泰第一大股東，陳其宏表示，明泰在網路通訊技術能量好，且布局車聯網及 5G，可以跟友通、拍檔及佳世達互補。

陳其宏也透露，集團正在布局第 4 支腳，最快可望在下半年成形，希望可以貢獻今年的營收。

佳世達日 K 線圖

 

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關鍵字佳世達轉型友通headline
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