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中央社

媒體釋出新內容 教宗專訪稱陳日君膽怯

中央社2018/06/21 14:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡21日專電）路透社20日刊出教宗專訪談到中梵關係，但稍晚亞洲新聞社刊出獲授權的問答實錄，其中出現新內容，教宗認為86歲香港榮退樞機主教陳日君「有點膽怯」，可能是因為年紀關係。

在路透社的獨家專訪中，僅提到教宗否認陳日君指控出賣教會的說法，但在亞洲新聞社（Asia News）公布的問答原文中，教宗還反指，陳日君自己也曾在中共愛國教會的修院教授過神學，教宗說陳日君曾來找他，他也接見了陳日君。教宗覺得陳日君是個好人，可是「有點膽怯」。

教宗認為，與中國政府對話雖有風險，但不對話註定失敗，所以他寧願冒險。

亞洲新聞社取得的原文摘要，僅有中梵關係部分，有關教宗批判美國移民政策等其他議題，並沒有公布原文。

教廷官方並未解釋，為何在路透刊出獨家專訪之後，針對陳日君的漏網評論，會以另外的形式流出。

路透社報導中對於中梵互動的「官方、非官方、文化」3個管道，並未詳加說明。不過在問答原文中，教宗一一詳盡舉例，他表示，官方管道是中國派代表來參加會議，教廷也派代表到中國，雙方關係非常好，我們也已籌劃做些好事。

教宗說，非官方管道則可能是透過任何人，例如有人來說「我是某部長的表弟，他派我來傳個話」之類的，通常傳話都會有回音，這種個人層次的溝通管道是完全暢通的，「我們也不想破壞它，從中我看到很多善意，來自教廷與中國政府雙邊都有」。

第3個文化管道，教宗認為是接近中國最重要的方式，例如透過一些神職人員在中國的大學裡工作，還有雙方交換藝術展覽，這是打開中國之門最傳統的路徑，就像從前傳教士利瑪竇的作法。

路透社記者提到，中梵接觸好像進程緩慢，進兩步退一步，教宗認為，中國人的耐心可以得到諾貝爾獎，因為他們很擅長等待，時間是他們的，他們有幾世紀的悠久文化，他們是聰明的民族，非常聰明，教宗說他很尊敬中國。（編輯：紀錦玲）1070621

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