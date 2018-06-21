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中央社

吳芳銘擬選嘉義縣長 黨內研判不會選到底

中央社2018/06/21 14:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓、黃國芳台北21日電）民主進步黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘宣布不排除以無黨籍參選。黨內高層今天表示，吳芳銘投入參選，恐怕只是要「增加未來談判的籌碼」，很多人也研判吳芳銘不會選到底。

對此，吳芳銘回應表示，目前朝著參選嘉義縣長的路前進，所謂增加談判籌碼的說法，這不是自己的行事風格，有這種想法，就是將自己心裡想法，投射在別人身上。

民進黨提名前農業委員會副主委翁章梁參選嘉義縣長，中國國民黨則提名前不分區立委吳育仁參選。吳芳銘昨天宣布，不排除以無黨籍參選縣長，驚動嘉義政壇。

民進黨內高層今天表示，吳芳銘要這樣做就是挑戰民進黨，這是他自己和嘉義縣長張花冠的選擇，有人操作成「花文之戰」續集（前縣長陳明文與現任縣長張花冠），但這是錯誤的，翁章梁是經由黨內民主程序、由下而上產生，現在初選已結束，翁章梁已是參選人，且已經挑起責任，扮演好「母雞帶小雞」的角色。

對於吳芳銘為何要投入參選，這位黨內高層研判，自從民進黨初選結束、吳育仁也正式被國民黨提名後，嘉義縣政府在年底選舉的角色式微，吳芳銘投入參選，恐怕只是要「增加未來談判的籌碼」。

這名黨內高層說，之前黨內縣長初選時，有意參選的嘉義縣議長張明達有嘉義縣長張花冠的支持，但現在初選已結束，當初那些支持張明達的人，已經完成黨內整合，支持翁章梁。

對於吳芳銘參選會不會影響翁章梁的選情，黨內高層表示，「不需要評估，高估、低估都不好，反正結果不會改變。」這位高層認為，不會影響年底選舉，很多人也判斷吳芳銘不會選到底。（編輯：李淑華）1070621

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