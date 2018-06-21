年改後退休金變少 總統副總統向軍公教致歉

陳副總統提到，他要向退休軍公教人員表達歉意，由於你們的「犧牲小我，完成大我」，損失退休金的收入，承受年金改革的陣痛，而必須改變退休生活的規劃，他要向所有軍公教朋友表達十二萬分歉意。

（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北21日電）立法院通過軍人年金改革，總統蔡英文、副總統陳建仁今天向軍公教致歉。蔡總統說，口袋的錢比過去少，那種不滿與無奈的心情，不是當事人，其實很難了解其中感受。

蔡總統則說，大部份的人，口袋的錢比過去少，那種不滿與無奈的心情，不是當事人，其實很難了解其中的感受；對各位來說，退休金的減少代表退休生活的重新規劃與調整，對於各位生活上所造成的不便，「我要代表國家向各位說聲抱歉」。

她說，她最欣慰驕傲的是，改革過程，雖然各位有情緒，也有不滿，但絕大多數的軍公教朋友都能體恤國家的困難，各位的表現再一次證明「軍公教始終是支持國家、支持台灣社會的中堅力量」，她要再一次以總統的身分向所有軍公教致上最深的謝意。

另外，蔡總統也說，要感謝台灣人民這兩年多來一起經歷改革風風雨雨，遊行、抗議、封路、塞車，多多少少導致社會的動盪與生活不便，不過，重要的是「我們一起走過來了」，只要是對的事情，堅持下去，人民一定會支持，改革的功勞應當歸於全民，「我們一起把台灣從懸崖邊拉了回來，所有的台灣人都是英雄」。（編輯：李淑華）1070621