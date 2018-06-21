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政治

吳敦義：民進黨粗暴通過軍改　替國家埋下不安定後遺症

記者戴祺修／台北報導2018/06/21 14:51
▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者戴祺修攝）
▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者戴祺修攝）

立法院挑燈夜戰通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正案，國民黨主席吳敦義今(21)日發表聲明說，民進黨政府在昨（6/20）日深夜，強行粗暴通過軍人年改法案，為國家社會埋下許多不安定因素與無數後遺症，他希望執政者對於改革能夠做到符合公平正義、維護社會和諧。 

吳敦義發出四點聲明，第一、民進黨號稱最會溝通的政府，卻不願意妥善溝通，在社會尚未達成共識下，執意通過暴衝式的年改案，其所造成的社會不安與紛亂，以及未來可能衍生各種不公不義的後遺症，中國國民黨要求民進黨必須為此負起完全的責任，絕對不容矯飾卸責。 

第二、維護退休人員的權益以及公平正義，是中國國民黨責無旁貸的責任。針對民進黨政府嚴重違反憲法第 15 條保障人民財產權之精神，並罔顧法律不溯及既往與信賴保護原則，國民黨除了全力協助釋憲案的提出外，也會在各縣市黨部與公職人員服務處提供「年金改革行政救濟服務」，協助各項訴願相關程序，以具體行動維護退休人員的基本尊嚴與權益。 

第三、對於包括公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金的經營績效不彰，執政黨必須窮盡一切辦法以提高投資績效。目前公務人員退撫基金投資績效，截至 107 年 4 月 30 日，整體實際收益數為 4.42 億元，實際收益率僅 0.08％；勞工退休基金截至 107 年 4 月份，收益率則為負 0.4109%。 

他山之石可以攻錯，新加坡等國的退撫基金操作模式可以認真參考。如果四大基金的投資績效可以有效提升，不但基金不致會有破產之虞，軍公教警消勞也不必承擔所謂年金「改革」之苦。過去各項基金操作投資績效確實不彰，但不論如何，現在的執政黨都有義務窮盡一切辦法提升投資績效，降低砍向退休軍公教警消勞的力度。 

第四、經濟發展與社會和諧是執政黨最大的責任。只要能把台灣的經濟拚上去，餅做大了，大家都有飯吃，千萬不要捨本逐末，只顧著拚政治，大搞鬥爭，這絕非台灣之福。如果民進黨能把經濟發展與社會和諧放在執政最優先的項目，不但軍公教警消勞不必為退休年金傷神，農民也不會為了香蕉、鳳梨跌價而傷心，這是執政黨必須念茲在茲的最大責任。

關鍵字吳敦義軍人年改退撫基金香蕉鳳梨
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