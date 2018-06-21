〈晶電股東會〉Mini LED進度稍緩 VCSEL

針對 Mini LED 發展，周銘俊表示，目前已接觸包括手機、電競、平板、車用與電視應用等終端客戶，不過，最近面臨良率、修補與成本等問題，技術困難度仍存在，目前正與客戶一同解決問題，預計今年就可望提供客戶整體解決方案，而不只是提供晶片而已。

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (21) 日召開股東會，晶電總經理周銘俊表示，Mini LED 技術近來面臨良率、修補與成本等問題，技術困難度仍存在，進度比預期遲緩，目前正與客戶一同解決問題，預計今年就可望提供客戶整體解決方案，但今年營收貢獻不大；用於 3D 感測的 VCSEL 產品正與客戶討論合約與導入時程，第 4 季可望小量出貨。

目前晶電 Mini LED 產能已備好，周銘俊指出，由於客戶仍在摸索中，加上技術難度仍存在，進度比預期遲緩，雖然目前已開始小量試產，但預期今年 Mini LED 不會有太大的量，營收貢獻也不大。

此外，周銘俊也透露，目前與韓國、美國與國內廠商至少 3 家設備廠進行合作，共同研究 Mini transfer 技術，未來甚至可望將該技術應用於 Micro LED 上。

至於 VCSEL 技術部份，周銘俊指出，目前 VCSEL 產品出貨均針對數據網路傳輸領域，用於 3D 感測的 VCSEL 產品正與 1 家客戶討論合約與導入時程，第 4 季可望小量出貨，目前規劃 VCSEL 到年底前月產能可達 1500 片。

周銘俊強調，談 VCSEL 不能只看難度較高的 3D 感測應用，也應積極發展其他應用，瞄準非蘋市場，以分散風險。