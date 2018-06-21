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影／農科喬本生醫親子路跑嘉年華　摸彩送你去日本

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/21 14:54
▲「Jo愛Run 喬本路跑」活動，今年打造溫馨熱鬧的親子路跑嘉年華會。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.21）
▲「Jo愛Run 喬本路跑」活動，今年打造溫馨熱鬧的親子路跑嘉年華會。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.21）

「Jo愛Run 喬本路跑」活動又要開跑了，今(107)年第三屆瞄準家庭同樂，打造溫馨熱鬧的親子路跑嘉年華會，以10K挑戰組、3K親子組為項目，並結合趣味性十足的造型創意比賽，邀請喜愛路跑的鄉親民眾們，將於12月8日大手拉小手全家一起來參加輕鬆歡樂氛圍的健康路跑。

位於屏東農業生物科技園區的喬本生醫，總經理郭肇生表示，本次親子路跑除了與農科園區景點結合外，他也強調，「真正的健康，從喚醒身體的根本力開始」，期待藉由路跑運動的舉辦，喚起全民對自身健康的重視。喬本以台灣唯一1000bar超臨界CO2流體萃取技術，開創植物新藥、本土中草藥、保健食品及醫美產品，並聚焦台灣特有種的牛樟芝子實體產品研發，藉由大自然的草本植萃，成為全家人的保健泉源。


▲摸彩活動重頭戲是抽東京來回機票、家電及保健食品等多項大獎。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.21）

2018 Jo愛Run 親子路跑嘉年華會，除了重頭戲是抽東京來回機票外，摸彩活動更增加40吋電視、掃地機器人及保健食品等多項大獎，且報名費最低僅100元(親子組)，主辦單位即贈路跑T袖現場更免費供應豐富熱食及飲品，讓報名者直呼「要全家出動搶好康啦！」。網路報名截止日期至9月1日，更多活動資訊，請至伊貝特報名網，或電洽喬本生醫專線08-7620778，歡迎所有親子家庭一起共襄盛舉。


▲「Jo愛Run 喬本路跑」活動，今年打造溫馨熱鬧的親子路跑嘉年華會。（圖／喬本生醫提供）

關鍵字喬本生醫親子路跑伊貝特農科園區醫美
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